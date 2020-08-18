Лукашенко после насилия на протестах наградил медалями более 300 силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил медалями свыше 300 сотрудников силовых ведомств. Они получили награды "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени.
Силовики награждены в соответствии с указом, который содержит 25 страниц, сообщает RT. Примечательно, что это произошло на фоне нашумевших новостей о насилии в отношении протестующих. СМИ и независимые блогеры сообщали, что участников акций жестоко избивали на улицах и в камерах после ареста.
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