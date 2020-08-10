В России сообщили о поражении Лукашенко: Проиграл всю страну

Российский политик отметил, что массовые беспорядки происходят в тех странах, где власти проявляют неуважение к гражданам и применяют к ним силу. Владимир Жириновский считает "дикостью и позором" аресты протестующих и кандидатов на пост президента.
Руководитель ЛДПР заявил, что против действующего лидера Александра Лукашенко восстала вся страна. Белорусский политик проиграл не только молодежь, но и среднее и старшее поколение, не только гражданских, но и "тех, кто в погонах". Другими словами – всю страну.
В своем телеграм-канале Владимир Жириновский похвалил и поблагодарил белорусов, которые вышли на улицы в минувшее воскресенье: им удалось набраться смелости и сказать нет диктатору Лукашенко. "Да здравствует свободная Белоруссия", – заключил руководитель ЛДПР.
Напомним, что вечером 9 июля были обнародованы предварительные итоги голосования. С большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко. Многие граждане остались недовольны результатами. В Минске и других городах прошли акции протеста. Пострадали десятки человек.
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