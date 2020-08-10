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В России сообщили о поражении Лукашенко: Проиграл всю страну

В России сообщили о поражении Лукашенко: Проиграл всю страну

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказался о массовых протестах, вспыхнувших в Белоруссии сразу после оглашения результатов выборов президента. По его мнению, Александр Лукашенко потерпел оглушительное поражение.

Продолжение: Путин написал письмо Лукашенко после выборов
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Российский политик отметил, что массовые беспорядки происходят в тех странах, где власти проявляют неуважение к гражданам и применяют к ним силу. Владимир Жириновский считает "дикостью и позором" аресты протестующих и кандидатов на пост президента.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

 Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

Руководитель ЛДПР заявил, что против действующего лидера Александра Лукашенко восстала вся страна. Белорусский политик проиграл не только молодежь, но и среднее и старшее поколение, не только гражданских, но и "тех, кто в погонах". Другими словами – всю страну.

В своем телеграм-канале Владимир Жириновский похвалил и поблагодарил белорусов, которые вышли на улицы в минувшее воскресенье: им удалось набраться смелости и сказать нет диктатору Лукашенко. "Да здравствует свободная Белоруссия", – заключил руководитель ЛДПР.

Напомним, что вечером 9 июля были обнародованы предварительные итоги голосования. С большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко. Многие граждане остались недовольны результатами. В Минске и других городах прошли акции протеста. Пострадали десятки человек.

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Публикация от Владимир Жириновский (@zhirinovskiy)

Автор: 10 августа 2020, 11:51 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Жириновский тот еще "знаток". Пихает свое рыло куда не надо.
Виктор Рыбаков
Ответить
Батьке теперь надо эту Тихановскую беречь,как зеницу <цензура>!Она - первая кандидатка в сакральные жертвы.Лукашенко,конечно,тот ещё председатель белорусского колхоза!Но Тихановская со товарищи - будет почище украинской девушки с косой,вон с чего сразу начинает:70-90%,говорит,мои....
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