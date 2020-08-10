Тихановская отказалась признавать итоги выборов в Белоруссии

О том, что штаб Светланы Тихановской отказался соглашаться с озвученными ЦИК цифрами, сообщило доверенное лицо оппозиционного кандидата. Данные со всех участков, утверждает команда соперницы Александра Лукашенко, показывают, что она получила порядка 70% голосов избирателей.
Официальная статистика показывает обратную картину. Лукашенко уверенно лидирует с более чем 80% голосов, тогда как у Тихановской уровень поддержки не достиг и 10%. Впрочем, некоторые избиратели не доверяют этим данным.
Сомнения в верности объявленных итогов выборов президента Белоруссии заставили недовольных выйти на улицы. В стране начались массовые акции протеста и беспорядки, которые были жестоко разогнаны.
О том, что в свете сложившейся ситуации предпримет Тихановская, станет известно уже в ближайшие часы. В штабе кандидата подтвердили: будет сделано соответствующее объявление.
Напомним, что выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. У оппозиционно настроенных граждан возникли вопросы к прозрачности подсчета голосов. Люди стали выходить на улицы.
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