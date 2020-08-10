Тихановская отказалась признавать итоги выборов в Белоруссии

Представители штаба оппозиционного кандидата Светланы Тихановской сообщили об отказе признавать результаты голосования на выборах президента Белоруссии, которые были озвучены ЦИК. Их собственные данные разительно отличаются от того, что сообщают власти.

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