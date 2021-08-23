Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

Владимир Жириновский родился в Алма-Ате 25 апреля 1946 года. После школы переехал в Москву и учился в Институте восточных языков при МГУ (специализация – Турция), позже окончил Университет марксизма-ленинизма и юридический факультет МГУ. Владел английским, французским, немецким и турецким языками.

Дебютом Жириновского в политике считается его участие в работе учредительного съезда "Демократического союза" Валерии Новодворской в 1988 году. В 1990-м создал Либерально-демократическую партию России, лидером которой является до сих пор. На всех выборах президента выдвигал свою кандидатуру, но ни разу не набирал больше 10% голосов. С 1993 года – депутат Госдумы России, руководитель парламентской фракции ЛДПР. С 2012 года – член Государственного совета России.

Жириновский неоднократно заявлял о необходимости введения необычных законов или кардинальном изменении существующих. Среди его предложений – отмена моратория на смертную казнь, объединение регионов посредством создания губерний, вхождение Украины и Белоруссии в состав России на правах федеральных округов и установление в стране выборной монархии.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после перенесенного коронавируса. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.