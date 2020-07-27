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От Лукашенко бегут избиратели: Батька поплатился за испорченные отношения с Россией

Александр Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Голосовавшие за Александра Лукашенко на прошлых выборах белорусы ищут ему альтернативу. Всему виной – испорченные отношения с Россией, уверен эксперт Владимир Жарихин. Повторения украинского сценария белорусы не хотят, сказал он.
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Россия и Белоруссия второй год пытаются договориться об интеграции. Камнем преткновения стали экономические вопросы, включая цены на газ. Александр Лукашенко неоднократно пугал Москву, что, если скидок не будет, Минск начнет сближение с Западом.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Белорусский лидер заигрался, считает замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин. Угрозам президента не поверили ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, уверен эксперт.

Пострадавшим оказался Лукашенко: испорченные отношения с восточным соседом отпугнули его избирателей, отметил Жарихин. Люди поддерживали нынешнего президента, поскольку видели в нем гаранта сохранения добрососедских связей с Россией, что критически важно для экономики республики, пояснил политолог.

По его словам, белорусы прекрасно осознают, что от отношений с Москвой зависит сохранение текущего уровня жизни. Перед людьми стоит пример Украины, которая повернулась к России спиной. В итоге Лукашенко наказал сам себя: агрессивные заявления в адрес соседа отпугнули от него значительную часть избирателей, сказал Жарихин в интервью газете "Взгляд".

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Наблюдатели отмечают взрывной рост популярности активиста Светланы Тихановской. На выборы она пошла вместо супруга, которому предъявили обвинения в организации массовых беспорядков. Ее поддержали сторонники банкира Виктора Бабарико и бывшего дипломата Валерия Цепкало, которым Центризбирком республики отказал в регистрации.

До выборов президента Белоруссии – 2020 осталось две недели. Соперники Александра Лукашенко уверены, что его реальный рейтинг колеблется в районе 3%. Государственные СМИ прогнозируют победу главы государства.

Автор: 27 июля 2020, 10:27 Источник: "Взгляд" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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