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Идущий на шестой срок Лукашенко неожиданно столкнулся с мощным противником

Идущий на шестой срок Лукашенко неожиданно столкнулся с мощным противником

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется переизбраться шестой срок. Для этой цели он мобилизовал весь административный аппарат и мощь подконтрольных средств массовой информации. Но в планы Батьки вмешалась Светлана Тихановская – еще недавно домохозяйка, а ныне – основной конкурент президента. Политолог Александр Класковский признает: она стала реальной альтернативной нынешнему главе государства.
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В финале избирательной кампании президенту, возглавляющему страну больше четверти века, будет противостоять обычная домохозяйка, которая при этом не называет сеья политиков, отмечает Класковский. Такого белорусские власти не прогнозировали, добавил эксперт.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

На каждой встрече Тихановской с избирателями наблюдается аншлаг. Послушать кандидата в президенты приходят тысячи человек. Например, даже в маленьком райцентре Глубокое поддержать ее собралось больше тысячи человек. Неожиданно вчерашняя домохозяйка стала реальной альтернативой Лукашенко, приводит слова Класковского портал "Белорусский партизан".

Политолог обратил внимание на стиль общения Тихановской с избирателями. Ее позитив и эмоции резко контрастируют со словами Лукашенко, который разъезжает по элитным воинским частям и собирает вокруг себя доверенную номенклатуру, говорит эксперт.

Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру после того, как ее супруга отстранили от предвыборной кампании и обвинили в организации массовых беспорядков. До этого политикой она не занималась.

В случае победы на выборах она обещает провести новое голосование через полгода. Выборы в августе будут нечестными, потому что на них нет двух популярных оппозиционных кандидатов – банкира Виктора Бабарико и бывшего дипломата Валерия Цепкало, заявила Светлана Тихановская.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Если Александр Лукашенко победит, он будет возглавлять республику больше 30 лет.

Автор: 26 июля 2020, 22:06 Источник: "Белорусский партизан" ✓ Надежный источник

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