Белорусский политик о положении Лукашенко: Он одинок, просто изгой

Бежавший в Россию бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало дал откровенное интервью. Политик, который не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты республики, жестко высказался об Александре Лукашенко.



Центризбирком не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты. Спустя несколько дней политику пришлось выехать в Москву. С собой он взял семью. Бывший дипломат утверждает, что находиться на родине для него небезопасно.



Своей главной задачей в настоящее время он видит необходимость показать всему мировому сообществу слабость Александра Лукашенко. По его словам, белорусский лидер "одинок, просто изгой".

Президента политик назвал главным нарушителем закона и Конституции Белоруссии. "Я хочу это показать и России, и всему остальному миру", – сказал Цепкало в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Лукашенко часто рассуждает об угрозе потери независимости Белоруссии, но главная угроза для страны – сам президент и его "бездарная" экономическая политика, считает несостоявшийся кандидат в президенты. При нынешнем режиме республика обречена, уверен Цепкало.

Он раскритиковал Лукашенко за "грубость, хамство и неотесанность". Белорусский лидер – такой же, каким был 10, 15 лет назад, но общество изменилось, подчеркнул бывший дипломат. Молодое и более образованное поколение больше не намерено терпеть подобный стиль руководства, добавил Цепкало.

"Меня никто не уговаривал пойти выдвинуться, чтобы создать фальшивое ощущение выборов", - говорит претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало. Он долго работал с Александром Лукашенко, а сейчас соперничает с ним pic.twitter.com/vH01Lqxb10 — DW на русском (@dw_russian) July 1, 2020

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Зарегистрированы пять кандидатов. Центризбирком республики не допустил Валерия Цепкало до голосования, заявив, что часть собранных политиком подписей являются недействительными.

Отказали в участии в выборах и бывшему председателю "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико. С середине июня он находится в следственном изоляторе по обвинению в финансовых махинациях.

Реальную конкуренцию Александру Лукашенко может составить политический активист Светлана Тихановская. В случае победы она обещает провести новые, честные выборы через полгода.