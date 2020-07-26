Коронавирус в России Санкции Конституция Крым Парад Победы

Топ новостей

"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
партнеры
Воскресенье
26 июля
Лента новостей
17:29
Россиянам пообещали скачок цен на интернет
17:13
Решетова намекнула на проблемы в отношениях с Тимати
17:00
Кардашьян решила развестись с мужем из-за его болтливости
16:28
Белорусский политик о положении Лукашенко: Он одинок, просто изгой
16:26
Изменивших памятник Высоцкому родственников назвали упырями и психопатами
16:08
"Меня разнесло": Гагарина сделала личное признание
15:37
Экономист: Белоруссию ждут крайне непростые времена
14:59
Дочь "засветила" интерьер дома Анастасии Заворотнюк
14:51
Дочь Маликова рассказала о неуверенности в себе
14:03
Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
13:45
Александр Беляев оставил сыну богатое наследство
13:26
Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах
13:20
"Переформатировался энергетически": рыжий из "Иванушек" отмечает 50-летие
12:41
Сын Валерии устроил грандиозный сюрприз для возлюбленной
12:38
Гузеева станет новой ведущей реалити-шоу "Дом-2"
12:11
"Может, хватит?": доктор Мясников распек идею о дистанционном образовании
11:59
Куда ее увезли? Кондулайнен ищут после госпитализации
11:47
Леонид Якубович прокомментировал слухи об уходе с "Поля чудес"
11:26
"Деловая колбаска": дочь Кудрявцевой освоила полезный навык
11:19
Дайнеко вместе с дочерью бежит из США: Пустите нас домой
11:02
Лолита Милявская: шестому мужу быть
10:44
"Как сестрички": народ ахнул от вида моложавой Пугачевой с дочерью
10:44
Число зараженных коронавирусом в России превысило 812 тысяч
10:39
СМИ: Елена Кондулайнен госпитализирована с инсультом
08:01
Муж Нюши не отказался от интима с бывшей женой: Супружеский долг платежом красен
07:48
Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 июля 2020 года
06:08
Преобразившуюся Екатерина Стриженову поклонники сравнили со школьницей
04:01
Хвастливого избранника Бузовой обвинили в воровстве и подражании
02:07
Семенович пропустила собственный выпускной из-за соревнований
23:55
"Страус": Кети Топурию высмеяли за нелепое откровенное фото
22:03
Самбурская согласилась оголить грудь ради искусства
20:26
Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
20:01
В 37 лет выглядеть на 25 может каждый: Юлия Ковальчук раскрыла секрет
18:28
"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
18:15
Друг Брэда Питта убил свою жену и совершил самоубийство
18:09
Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов
17:31
На Украине предложили сделать из Крыма "проблему для России"
17:27
Поднимающему руку на девушек интеллигенту из "Дома-2" разбили лицо
16:44
Схватил за шею и попытался утопить: купание Шаляпина и Копенкиной в бассейне попало на видео
16:24
Гаркалин прокомментировал свое состояние после слухов о госпитализации: Это кошмар
16:18
Даже вакцины не помогут: ученые заявили о невозможности победить коронавирус
16:04
Полина Гагарина впервые прокомментировала расставание с мужем
15:48
"Приехала смотреть новые хоромы": Бородина купила очередную квартиру в центре Москвы
15:27
Во время Чеченской войны Якубович напросился в зону боевых действий
15:19
Дети Михаила Ефремова несмотря на арест отца уехали отдыхать
13:57
Понадобится реформа: идею добавить еще одну графу в российский паспорт встретили негативом
13:33
Друзьями не будут? Отношения Харламова и Асмус окончательно испортились
13:21
Гаркалина доставили в больницу с травмой головы
12:53
Навка зажгла на вечеринке в компании Пугачевой, Баскова и Лепса
12:45
Яна Поплавская сообщила о прибавлении в семье
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Протестующие белорусы нашли замену Лукашенко
Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
Куда пропал иллюзионист Амаяк Акопян
Седокову пытался изнасиловать любовник мамы: Рука зашла уже слишком далеко
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
Политика
Белорусский политик о положении Лукашенко: Он одинок, просто изгой

Белорусский политик о положении Лукашенко: Он одинок, просто изгой

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Бежавший в Россию бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало дал откровенное интервью. Политик, который не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты республики, жестко высказался об Александре Лукашенко.
прочитано 1974 раза

Центризбирком не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты. Спустя несколько дней политику пришлось выехать в Москву. С собой он взял семью. Бывший дипломат утверждает, что находиться на родине для него небезопасно.

ПО ТЕМЕ

Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент

Сюжеты Выборы в Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Своей главной задачей в настоящее время он видит необходимость показать всему мировому сообществу слабость Александра Лукашенко. По его словам, белорусский лидер "одинок, просто изгой".

Президента политик назвал главным нарушителем закона и Конституции Белоруссии. "Я хочу это показать и России, и всему остальному миру", – сказал Цепкало в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Лукашенко часто рассуждает об угрозе потери независимости Белоруссии, но главная угроза для страны – сам президент и его "бездарная" экономическая политика, считает несостоявшийся кандидат в президенты. При нынешнем режиме республика обречена, уверен Цепкало.

Он раскритиковал Лукашенко за "грубость, хамство и неотесанность". Белорусский лидер – такой же, каким был 10, 15 лет назад, но общество изменилось, подчеркнул бывший дипломат. Молодое и более образованное поколение больше не намерено терпеть подобный стиль руководства, добавил Цепкало.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Зарегистрированы пять кандидатов. Центризбирком республики не допустил Валерия Цепкало до голосования, заявив, что часть собранных политиком подписей являются недействительными.

Отказали в участии в выборах и бывшему председателю "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико. С середине июня он находится в следственном изоляторе по обвинению в финансовых махинациях.

Реальную конкуренцию Александру Лукашенко может составить политический активист Светлана Тихановская. В случае победы она обещает провести новые, честные выборы через полгода.

Автор: 26 июля 2020, 16:28 Источник: "Белорусский партизан" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
На Украине предложили сделать из Крыма "проблему для России"
Заявившего о готовности штурмовать Крым украинского политика подняли на смех
Как Путин и Саркози последнюю шоколадку делили

Шоу-бизнес

"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
Друг Брэда Питта убил свою жену и совершил самоубийство
Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов
Поднимающему руку на девушек интеллигенту из "Дома-2" разбили лицо

Проишествия

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Кардашьян решила развестись с мужем из-за его болтливости

Звезда обижена на супруга
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Блогер рассказала об этом поклонникам

Шоу-бизнес

Александр Беляев оставил сыну богатое наследство

Единственный сын Александра Беляева получил в наследство недвижимость и дорогую коллекцию марок

Шоу-бизнес

Сын Валерии устроил грандиозный сюрприз для возлюбленной

Валерия удивлена решением сына жениться

Гороскоп

Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года
Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа
Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+