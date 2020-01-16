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Политика

Скандалист Лукашенко закатил истерику после звонкой пощечины

Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал о закономерном провале Александра Лукашенко, который попытался шантажировать Москву возможностью найти более дешевую нефть. Впрочем, вряд ли Батька так просто смирится со своим поражением.
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На своей странице в "Телеграм" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько поделился инсайдерской информацией о скандале, который закатил Александр Лукашенко. Он обрушился на своих подчиненных во время рабочего совещания, посвященного поставкам энергоносителей.

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"Распекал он их по поводу того, что никто не смог найти нефть, которая была бы дешевле российской с учетом премии", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" объяснил Богдан Безпалько. Такой исход, судя по всему, стал сильным ударом по позициям и самолюбию белорусского лидера. "Я просто заметил, что это вполне естественно", – добавил эксперт.

"Любая нефть, которая заявлялась как альтернативная по отношению к российской – азербайджанская, казахстанская, венесуэльская или даже австралийская – изначально не могла быть таковой, потому что транспортное плечо, расходы и ценовая политика тех стран исключали подобного рода возможность", – объяснил Богдан Безпалько.

При этом эксперт выразил сомнение, что Александр Лукашенко смирится с этим поражением. В частности, прозвучали заявление о необходимости перекрыть нефтепровод "Дружба" якобы для проведения ремонтных работ. "Скорее всего, это очередное повышение ставок", – считает Богдан Безпалько.

Однако и в этом случае у Александра Лукашенко мало шансов на успех. "Если Лукашенко добьется перекрытия нефтепровода – тогда это только нанесет репутационный имиджевый ущерб самому Лукашенко, его стране как транзитеру, повысит цену на нефть в виду низкой эластичности нефтяного рынка и заставит Россию перебросить потоки нефти через какие-нибудь обходные пути", – подчеркнул эксперт.

Автор: 16 января 2020, 20:31
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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