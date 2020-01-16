Скандалист Лукашенко закатил истерику после звонкой пощечины

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал о закономерном провале Александра Лукашенко, который попытался шантажировать Москву возможностью найти более дешевую нефть. Впрочем, вряд ли Батька так просто смирится со своим поражением.



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