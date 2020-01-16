Скандалист Лукашенко закатил истерику после звонкой пощечины

На своей странице в "Телеграм" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько поделился инсайдерской информацией о скандале, который закатил Александр Лукашенко. Он обрушился на своих подчиненных во время рабочего совещания, посвященного поставкам энергоносителей.
"Распекал он их по поводу того, что никто не смог найти нефть, которая была бы дешевле российской с учетом премии", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" объяснил Богдан Безпалько. Такой исход, судя по всему, стал сильным ударом по позициям и самолюбию белорусского лидера. "Я просто заметил, что это вполне естественно", – добавил эксперт.
"Любая нефть, которая заявлялась как альтернативная по отношению к российской – азербайджанская, казахстанская, венесуэльская или даже австралийская – изначально не могла быть таковой, потому что транспортное плечо, расходы и ценовая политика тех стран исключали подобного рода возможность", – объяснил Богдан Безпалько.
Лукашенко планирует продолжить переговоры по газу. Он настаивает, что топливо должно стоить дешевле и хочет покупать его по внутрироссийским ценам. Это все равно, что придти в магазин и настаивать, что раки должны стоить по 3 рубля, а не по 5— Путин говорит (@CzarSays) January 16, 2020
При этом эксперт выразил сомнение, что Александр Лукашенко смирится с этим поражением. В частности, прозвучали заявление о необходимости перекрыть нефтепровод "Дружба" якобы для проведения ремонтных работ. "Скорее всего, это очередное повышение ставок", – считает Богдан Безпалько.
Однако и в этом случае у Александра Лукашенко мало шансов на успех. "Если Лукашенко добьется перекрытия нефтепровода – тогда это только нанесет репутационный имиджевый ущерб самому Лукашенко, его стране как транзитеру, повысит цену на нефть в виду низкой эластичности нефтяного рынка и заставит Россию перебросить потоки нефти через какие-нибудь обходные пути", – подчеркнул эксперт.
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