Скандалист Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией

Истоки проблем во взаимоотношении России и Белоруссии по вопросу поставок энергоносителей объяснил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его словам, Москва финансирует Минск путем продажи нефти и газа по низким ценам.
При этом Александр Лукашенко претендовал на еще большее снижение стоимости нефти и газа, тогда как идти на какие-то шаги в рамках интеграции России и Белоруссии в рамках строительства Союзного государства не готов. В итоге интересы двух стран вступили в прямое противостояние.
"Кто кого прогнет. Либо Лукашенко, путем шантажа и введения доселе невиданного налога 50% с прибыли на транзит нефти, либо, соответственно, Россия, которая отказывается Белоруссии поставлять нефть и газ, то есть снижать цены на газ и на нефть без каких-либо оснований, учитывающих российские национальные государственные интересы", – цитирует "Царьград" Богдана Безпалько.
Он реально в это верит? Наивный! pic.twitter.com/0ZTsyRxuIH— Усы Лукашенко (@mkbelarus) December 24, 2019
По мнению эксперта, российская сторона должна оказать на Белоруссию жесточайшее давление, вплоть до полного запрета на реэкспорт нефти и нефтепродуктов или прекращения транзита через территорию страны. Александр Лукашенко сам загнал себя в ловушку, при которой он находится в крайне невыгодном положении.
"Он угрожал прервать транзит – он его прервет", – заметил Богдан Безпалько.
"Даже если будет какой-то дефицит нефти, России это будет только на руку. Потому что в данной ситуации репутационные и имиджевые потери будут нести Белоруссия и белорусский президент, который прервал транзит", – подчеркнул эксперт.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Бабищи
Женская сторона развода!Продолжаем!
Обратно в Союз!
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Третья мировая война будет или нет?