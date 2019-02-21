Как живет ушлый скандалист Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко часто бывает в России. На днях, во время очередного визита, Александр Григорьевич заверил Владимира Путина, что Москва остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Минска. При этом белорусский лидер постепенно налаживает отношения с западными партнерами. Будни Батьки, которого не так давно называли "последним диктатором Европы", проходят очень активно...

