Как живет ушлый скандалист Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко часто бывает в России. На днях, во время очередного визита, Александр
Григорьевич заверил Владимира Путина, что Москва остается крупнейшим
торгово-экономическим партнером Минска. При этом белорусский лидер постепенно налаживает отношения с западными
партнерами. Будни Батьки, которого не так давно называли "последним
диктатором Европы", проходят очень активно...
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