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Фев. 21, 2019
просмотры: 123

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

Президент Белоруссии Александр Лукашенко часто бывает в России. На днях, во время очередного визита, Александр Григорьевич заверил Владимира Путина, что Москва остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Минска. При этом белорусский лидер постепенно налаживает отношения с западными партнерами. Будни Батьки, которого не так давно называли "последним диктатором Европы", проходят очень активно...

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