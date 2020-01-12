"Его просто прижали": режиму Лукашенко грозит крах из-за спора с Россией

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко старается сохранить один из основных источников доходов своего государства – перепродажу нефти. Для этого стране необходимо закупать у России "черное золото" по заниженным ценам, чтобы затем перерабатывать ее и продавать Европе уже по рыночной стоимости.
В интервью "Комсомольской правде" Леонтьев обратил внимание, что Москва готова удовлетворить интересы соседа, однако требует от Минска соблюдать условия договора о Союзном государстве России и Беларуси и продолжать двигаться по пути интеграции. Но в последнее время Лукашенко все чаще говорит о том, что с помощью этого российские власти просто пытаются "подмять" страну под себя.
По мнению специалиста, в вопросе интеграции Минск ограничивается лишь риторикой, требуя от "большого брата" уступок и преференций. Это, в свою очередь, не отвечает интересам России, из-за чего Москва заняла жесткую позицию.
"Его просто прижали. Это старая тема, которую уже много лет озвучивал и наш президент: прекратить халяву. Белоруссия выполняет свою роль, как военно-политический союзник. Если говорить о параметрах интеграции, которые предусмотрены Союзным договором, тут ничего не делается", – считает Леонтьев.
Пресс-секретарь "Роснефти" подчеркнул, что налог, который ввел Александр Лукашенко, может привести к огромному ущербу для Беларуси. По мнению специалиста, страна может потерять около 50 миллиардов долларов, что способно подорвать стабильность экономики и даже привести к падению действующего режима.
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