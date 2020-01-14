Халява кончилась: Путин наказал обнаглевшего Лукашенко

Рак у Заворотнюк: все подробности Игры Форум Гороскоп

Топ новостей

Успенская объявила о свадьбе с бывшим мужем Пугачевой
"Нафиг не сдались": запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал
Для работы не годится: тяжелобольного Андрея Губина погнали в шею
Сделано заявление об аресте Зеленского после роскошного отдыха за границей
Хочет уйти от долгов: онкобольную Заворотнюк вывели на чистую воду
партнеры
Вторник 14 января
Лента новостей
17:43
"Проблемы психического здоровья": принцы Уильям и Гарри заявили о своей вражде
17:39
В Москве стартует Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
17:13
Продажи Suzuki в 2019 году выросли на 28%
17:09
"Сладенькая": влажная Рудова показала крепкий зад
17:01
Бизнесмен Роман Авдеев рассказал о съемках фильма о легендарном футболисте
16:39
Нинидзе набросилась на Виторгана
16:36
"Людей из окон выкидывать нельзя": Рынска о замыливании Михалковым дела о разбившейся модели
16:23
Появилось сообщение о заложенной в аэропорту Уфы бомбе
16:04
В Мытищах Дед Мороз украл норковую шубу из храма
15:38
Под Москвой банда воров срывает зеркала с дорогих иномарок
15:27
Роскошный отдых Зеленского шокировал обнищавших украинцев
15:23
Жители Челябинска в панике из-за выпавшего зеленого снега
14:59
Актриса Галина Польских вновь вызвала скорую
14:48
Какие питьевые йогурты запрещены к употреблению
14:47
Навка поразилась вскрывшимися данными после ухода от Авербуха
14:42
Задолжавший больше миллиона любовник шикует на деньги Ольги Бузовой
14:29
Эксперты: Володин дал понять, что Россия будет защищать историческую память
14:26
Ушел из жизни заслуженный тренер России
13:58
В Крыму обнаружили тайник с оружием
13:52
В одном доме с выпавшей из окна моделью Ксенией Пунтус оказалась Божена Рынска
13:52
Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино
13:39
Россиян хотят оставить без коньяка
13:33
"Где ноги – красивые и спортивные?!": Сотникову унизили за внешний вид
13:31
В России состоится первый стадионный концерт Димаша
13:29
Госдума открыла весеннюю сессию – 2020
13:25
Представитель режиссера Соловьева выступил с заявлением после известия о госпитализации
13:01
Мужчина устроил стрельбу на юге Москвы
12:47
Дорогая и серьезная операция: дочь разрыдалась из-за сменившей пол Кравец
12:44
"Это ложный путь": Галкин в истерике набросился на "Русское лото"
12:38
"Куда он так худеет?!": вид костлявого Павла Воли напугал россиян
12:33
Муж финалистки "Битвы экстрасенсов" стал жертвой кражи
12:18
От побоев до оргазма: как изменился мир секса
12:18
Житель Калининграда умер в очереди за пенсией
11:58
Анну Нетребко втянули в грязный скандал
11:58
Следственные органы раскрыли шокирующие данные о Цымбалюк-Романовской
11:53
Испанский журналист найден мертвым в Москве
11:43
Актер из "Универа" очистился от грехов после нескучных каникул в Европе
11:41
Вокалист "Animal ДжаZ" попал в серьезное ДТП
11:19
Собчак приложили за хвастовство сыном-"профессором"
11:18
Запад нанес сокрушительный удар махинатору Порошенко
11:16
Дочь принимает поздравления на фоне слухов о скором конце Заворотнюк
11:08
Разнимали охранники: звезда фильма "Елки" получила по лицу в гостях у Шепелева
11:04
Летевший в Москву лайнер сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира
10:43
"Чувствую себя виноватым": почему у Олега Меньшикова и его молодой жены нет детей
10:38
Королева красоты прилюдно потеряла бюстгальтер (видео)
10:31
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в январе
10:24
Знаменитый кинорежиссер попал в реанимацию
09:50
"Слишком горячо": сын певицы Валерии ошарашил россиян интимным видео с девушкой
09:45
Неожиданные действия Корчевникова довели до слез народного артиста
09:45
Компания Microsoft отказалась от поддержки Windows 7
09:28
Стало известно о женитьбе Смолова на внучке Ельцина
09:10
Виталию Кличко сделали срочную операцию
09:04
Строптивой Меган Маркл и принцу Гарри дали под дых
08:49
Тысячи москвичей лишили бесплатной парковки
08:36
Российская певица встретилась с погибшим сыном
08:25
Меньщиков из "Дома-2" разбился в аварии
08:16
Максим Фадеев пошел на крайние меры после череды скандалов
07:57
Солист группы "Корни" потерял голос после операции
06:48
"Горе и проблемы со здоровьем": в жизни резидента Comedy club настал страшный период
04:23
"Может мучиться от бредовых идей": новые подробности в деле разбившейся любовницы внука Михалкова
02:24
Развод и судебные тяжбы: звезду шоу "Фабрика звезд" ждут потрясения в личной жизни
00:46
"Я пришла в ужас": пронзительная исповедь пассажирки о поездах через Крымский мост
00:13
"Красивая, а ведь бабушка": Марина Юдашкина похвасталась сексуальной фигурой
21:48
Появилось сенсационное заявление королевы Елизаветы о судьбе Меган Маркл и принца Гарри
21:40
В Москве мужчина обиделся на своего друга и поджег его машину
21:34
Скандалист Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
21:28
В Красноярском крае транспортный вертолет совершил экстренную посадку
21:21
"Что за болезнь?": Бородина ошарашила странным признанием
20:49
В Кремле обнародовали редкие кадры с Путиным (видео)
19:59
"Это кто?": резко помолодевшую Пугачеву перестали узнавать
19:46
В Ростове-на-Дону всю ночь искали несуществующих детей
19:25
Накрашенный сын Табакова стал копией Зудиной
19:09
Житель Петербурга зверски избил женщину
19:08
Чиновница рассказала о состоянии Меркель
18:20
Москвичей призвали не рассчитывать на крещенские морозы
18:20
Разбившаяся любовница внука Михалкова перестала самостоятельно дышать
17:57
"Жестко пресечены": Россия блестяще отбила провокацию НАТО
17:57
"Купаемся голенькие": народ разинул рот от отдыха певицы Елки с подругами
17:52
Зеленскому прилюдно дали пощечину за катастрофу украинского Boeing
17:22
Раскрыт новый способ мошенничества в WhatsApp
16:51
Легко спутать: как распознать рак поджелудочной железы
16:49
"Боится ли он жить со мной?": мужу Марии Кожевниковой поступают тревожные звонки
16:45
Стало известно об отмене публичных выступлений Путина
16:41
Просто заплатил 30 тысяч: застреливший мальчика житель Нижнего Тагила остался на свободе
16:40
Показавший интимное место на всю страну Виторган одурачил россиян
16:20
"Отвернитесь, я пописаю": народ обсуждает выходку голой Волочковой на пляже
16:12
У разбившейся любовницы внука Михалкова обнаружили страшную болезнь
16:01
"Признак определенной неразвитости": затравленная Хилькевич высказалась о поведении россиян
15:57
Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе
15:55
Вскрылись данные о подготовке Белоруссии к войне с Россией
15:53
Вирус из Китая двинулся дальше
15:50
В Тюмени мужчина пережил клиническую смерть на сеансе в кинотеатре
15:46
Коля сильно изменился: у Лукашенко начались проблемы с сыном
15:32
Единороссы раздадут поручения по итогам послания президента
15:22
"Это уже совсем ни в какие ворота": всплыли сенсационные данные после известия о драке Бабкиной с Кадышевой
15:22
Два пассажира Thai Airways скончались во время экстренной посадки
15:16
Бывший муж нанес ответный удар после выходки Порошиной
15:16
Школьницы из Архангельска убили приятельницу ради новых ощущений
15:00
"Сразу хочется съесть": у мужчин потекли слюни от аппетитных форм Каменских
14:51
Спортсменка сильно поправилась ради карьеры модели plus-size
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Певицу Maruv обокрали в центре Киева
"Сильно измоталась": Влад Топалов рассказал о состоянии Регины Тодоренко
Цекало предался любовных утехам со жгучей брюнеткой на пляже
Ксения Собчак вызвала оторопь снимком без макияжа
"Скрывают правду": Алеся Кафельникова откровенно о выпавшей из окна подруге-модели
"Его просто прижали": режиму Лукашенко грозит крах из-за спора с Россией
Экономика

Халява кончилась: Путин наказал обнаглевшего Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Кризис в отношениях России и Белоруссии продолжает развиваться. В начале года Москва прекратила поставки нефти в соседнюю республику. По мнению журналистов, решение связано с неконструктивной позицией президента Александра Лукашенко по вопросам интеграции. 
прочитано 751 раз

Споры по поводу поставок энергоносителей стали для руководства двух стран привычным делом. Но впервые они привели к полному прекращению поставок "черного золота" в соседнюю республику, пишет издание "Коммерсант".

ПО ТЕМЕ

Скандалист Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией

Вскрылись данные о подготовке Белоруссии к войне с Россией

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В наступившем году российские нефтяники отказались предоставлять скидку на поставки белорусским нефтеперерабатывающим заводам. В итоге те остались недозагруженными. Из-за этого бюджет республики может лишиться дохода от экспорта нефтепродуктов.

По мнению журналистов, происходящее выходит за рамки коммерческого спора. "Коммерсант" уверен: прекращение поставок вызвано позицией белорусского лидера Александра Лукашенко по интеграции с Россией. "Москва не видит оснований идти на уступки Минску, учитывая, что страны не могут уладить противоречия относительно "дорожных карт" по "интеграции" экономик двух стран", – пишет издание.

Доводить ситуацию до полноценного кризиса в Кремле тоже не хотят, поэтому разрешили структурам бизнесмена Михаила Гуцериева начать поставки в соседнюю республику, отмечают журналисты. При этом ситуация для Лукашенко безрадостная: альтернативных источников нефти у Минска нет.

Теоретически республика могла бы закупать нефть на Ближнем Востоке. Летом прошлого года появилась информация о договоренностях Белоруссии и Ирана. Однако заплатить за транзит энергоносителей из других стран Лукашенко придется намного дороже, чем за российскую нефть. Не факт, что бюджет Белоруссии выдержит подобное расточительство.

Напомним, в конце прошлого года Москва и Минск впервые за много лет не договорились о поставках нефти. С 1 января Россия прекратила экспорт "черного золота" в Белоруссию.

Автор: 14 января 2020, 16:28

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

урус
Ответить
давно пора бульбашей проучить за ихнюю наглость
Гость
Ответить
дп
Гость
Ответить
25 лет кормили бандерландии и каков результат? То же будет и с бульбашами! Обнаглели совсем, Трампа на Вас нет!
1

Популярные темы форума

Политика

Запад нанес сокрушительный удар махинатору Порошенко
Скандалист Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Зеленскому прилюдно дали пощечину за катастрофу украинского Boeing
Стало известно об отмене публичных выступлений Путина

Шоу-бизнес

"Сладенькая": влажная Рудова показала крепкий зад
Нинидзе набросилась на Виторгана
"Людей из окон выкидывать нельзя": Рынска о замыливании Михалковым дела о разбившейся модели
Грудь оголившейся Гагариной взбесила народ

Проишествия

Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

"Горе и проблемы со здоровьем": в жизни резидента Comedy club настал страшный период

О судьбе звезды высказался эксперт
Шоу-бизнес

Провалившуюся с треском дочь известного певца взяли на Первый канал

Артистка снялась в новом сериале "Про Веру"
Шоу-бизнес

Неожиданные действия Корчевникова довели до слез народного артиста

Новый выпуск шоу оказался очень пронзительным
Шоу-бизнес

Следственные органы раскрыли шокирующие данные о Цымбалюк-Романовской

Киевская пианистка опростоволосилась

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Звезде "Универа" Гайдуляну предстоит новая борьба с раком
Лене Катиной посоветовали приобщиться к бездомным из-за несчастья
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе
Хабиб Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом
Разъяренный Овечкин отлупил двух американских хоккеистов (видео)
Знаменитая актриса призвала оставить Загитову в покое

Регионы

"Нафиг не сдались": запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru