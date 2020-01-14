Халява кончилась: Путин наказал обнаглевшего Лукашенко

Споры по поводу поставок энергоносителей стали для
руководства двух стран привычным делом. Но впервые они привели к полному
прекращению поставок "черного золота" в соседнюю республику, пишет
издание "Коммерсант".
В наступившем году российские нефтяники отказались предоставлять скидку на поставки белорусским нефтеперерабатывающим заводам. В итоге те остались недозагруженными. Из-за этого бюджет республики может лишиться дохода от экспорта нефтепродуктов.
По мнению журналистов, происходящее выходит за рамки коммерческого спора. "Коммерсант" уверен: прекращение поставок вызвано позицией белорусского лидера Александра Лукашенко по интеграции с Россией. "Москва не видит оснований идти на уступки Минску, учитывая, что страны не могут уладить противоречия относительно "дорожных карт" по "интеграции" экономик двух стран", – пишет издание.
Доводить ситуацию до полноценного кризиса в Кремле тоже не хотят, поэтому разрешили структурам бизнесмена Михаила Гуцериева начать поставки в соседнюю республику, отмечают журналисты. При этом ситуация для Лукашенко безрадостная: альтернативных источников нефти у Минска нет.
Теоретически республика могла бы закупать нефть на Ближнем Востоке. Летом прошлого года появилась информация о договоренностях Белоруссии и Ирана. Однако заплатить за транзит энергоносителей из других стран Лукашенко придется намного дороже, чем за российскую нефть. Не факт, что бюджет Белоруссии выдержит подобное расточительство.
Этого лечить надо. Незамедлительно!— Agent VVP ����\���� 1244\Устав/ (@DM55283) January 9, 2020
РФ предлагает Белоруссии покупать нефть по ценам, которые превышают мировые. Об этом заявил белорусский лидер Лукашенко. По его словам, он отказался «от такой нефти»
Если батька её перепродает, например 404-й, то батьке бесплатно надо гнать?
Напомним, в конце прошлого года Москва и Минск впервые за много лет не договорились о поставках нефти. С 1 января Россия прекратила экспорт "черного золота" в Белоруссию.
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