Халява кончилась: Путин наказал обнаглевшего Лукашенко

Кризис в отношениях России и Белоруссии продолжает развиваться. В начале года Москва прекратила поставки нефти в соседнюю республику. По мнению журналистов, решение связано с неконструктивной позицией президента Александра Лукашенко по вопросам интеграции.



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