"Не президентское это дело": выпрашивающему у Путина поблажки Лукашенко дали по рукам

Недавние заявления Александра Лукашенко в отношении России о нефти и газе – пустые слова. Такое мнение выразил экономист Лев Марголин.



Марголин заявил, что не доверяет словам руководителя Беларуси в части цен на энергоносители выше мировых. "Сомневаюсь, что это заявление соответствует реальному положению дел, хотя это вопрос детального анализа. Но дело в другом: никто никого за рога не тащит. Если есть возможность покупать нефть или газ дешевле, чем у России – ну так флаг вам в руки, кто вам мешает?", – сказал он.



Экономист со скепсисом относится и к словам Лукашенко о найденном альтернативном источнике поставок нефти. "Это то же самое, что говорить о находке топора под лавкой. Альтернативные источники поставок нефти никто особо не скрывает. Всем понятно, что нефть можно поставлять из балтийских и черноморских портов. Вариантов масса. Но вопрос, насколько они выгодны и оправданы с экономической точки зрения. Если все устраивает – так бери и покупай", – цитирует эксперта издание UDF.BY.

При этом Марголин считает, что белорусские власти цены на российские энергоносители как раз должны устраивать. "В условиях рыночной экономики не дело президентов вообще вмешиваться в дела по заключению контрактов. Но если они вмешиваются, то, значит, речь идет о каких-то исключениях и изъятиях – нерыночных подходах", – сделал вывод специалист.

Ранее сообщалось, что прогибаться под Лукашенко и идти на уступки за обещания интеграции в Кремле не хотят. Белорусский лидер уклоняется от подписания дорожных карт по интеграции и требует экономических бонусов от Москвы.