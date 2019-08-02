Трамп нанес подлый удар по России из-за дела Скрипалей

Пакет санкций, связанных с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, станет вторым со стороны США. Незамедлительного ввода ограничений против России у главы государства потребовали демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол, передает телеканал "360".
Члены палаты представителей в июле направили Дональду Трампу письмо, в котором говорилось о возможных "корректирующих шагах" конгресса, если Белый дом будет медлить с решением. Таким подлым способом планировалось "наказать" нашу страну "за грубое применение химического оружия в Европе".
Напомним, что первый пакет санкций США против России из-за инцидента с отравлением Скрипалей веществом "Новичок" вступил в силу 27 августа прошлого года. Ограничения включают запрет на покупки у Москвы оружия и передачу товаров и технологий, которые могут использоваться как в гражданской, так и военной отрасли.
Россияне Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 года в городке Солсбери, недалеко от Лондона. Руководство Великобритании обвинило в преступлении нашу страну. Россия обвинения отвергает.
Как писали "Дни.ру", в феврале 2019 года у министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялся непростой разговор с главой Госдепа США Майком Помпео. Руководитель МИДа отметил, что санкции Вашингтона против Москвы поставят крест на улучшении отношений, которое наметилось после победы Дональда Трампа в 2016 году.
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