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Среда 19 августа

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Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Их доставили в больницу в критическом состоянии, где пострадавшие провели несколько недель.

Следователи считают, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены с помощью боевого вещества "Новичок". Власти Великобритании обвиняют в нападении Россию. Кремль свою причастность отрицает.

Сергей Скрипаль и его дочь были выписаны из больницы. Предположительно, они находятся на территории Великобритании. Последние новости о Скрипале и его дочери читайте в сюжете Dni.Ru.

После отравления и пропажи Скрипалей нашли на другом конце Земли

После отравления и пропажи Скрипалей нашли на другом конце Земли
Скандал с отравлением бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери получил неожиданное продолжение. До этого полностью пропавшие из поля зрения общественности фигуранты дела объявились на другом конце Земли. Исчезновение Сергея и Юлии Скрипаль настолько сильно обеспокоили общественность, что и в Британии, и в России стали возникать самые разнообразные теории на этот счет.

Россия отбила провокацию с новым поворотом в деле Скрипаля

Россия отбила провокацию с новым поворотом в деле Скрипаля
Дело Скрипаля получило новый неожиданный поворот, когда в СМИ появилась информация о новых жертвах отравляющего вещества "Новичок". Судя по всему, в Великобритании захотели воспользоваться этим обстоятельством для организации очередной провокации в то время, когда бывший российский разведчик и его дочь окончательно перестали выходить на связь. Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обещало стать одной из самых громких историй десятилетия, которая приведет к невероятно масштабным сдвигам в международной политике.

Борис Джонсон загнан в угол из-за дела Скрипаля

Борис Джонсон загнан в угол из-за дела Скрипаля
Дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери вышло боком нынешнему премьер-министру страны Борису Джонсону. Отсутствие доказательств и упорство в обвинениях буквально загнало политика в угол. Время идет, а дело об отравлении Сергея Скрипаля остается столь же туманным и загадочным.

Коварство и интриги: шокирующий поворот в деле Скрипалей

Коварство и интриги: шокирующий поворот в деле Скрипалей
Племянница экс-полковника ГРУ Виктория высказала неожиданную версию печального инцидента со своими родственниками в Солсбери. Она заявила, что отравление Скрипалей мог устроить новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.  Виктория предположила, что интриган Джонсон спланировал коварное преступление в отношении Юлии и Сергея Скрипалей, чтобы сместить со своего поста Терезу Мэй.

Трамп нанес подлый удар по России из-за дела Скрипалей

Трамп нанес подлый удар по России из-за дела Скрипалей
Президент США подписал указ о введении нового пакета санкций против нашей страны. Такое жесткое решение Дональд Трамп принял, поддавшись на уговоры комитета палаты представителей Соединенных Штатов по иностранным делам. Пакет санкций, связанных с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, станет вторым со стороны США.

Отравленного Скрипаля делают бомжом

Отравленного Скрипаля делают бомжом
Бывшее жилище экс-полковника ГРУ в британском городе Солсбери может быть приобретено властями. Дом Сергея Скрипаля очень беспокоил местных жителей. Директор по развитию и инвестициям совета графства Уилтшир Алистер Каннингем подтвердил, что ведутся переговоры с представителями Сергея Скрипаля.

Стало известно о слежке британцев за отравленным Скрипалем

Стало известно о слежке британцев за отравленным Скрипалем
Виктория Скрипаль рассказала новые подробности загадочного звонка своего дяди Сергея 9 мая 2019 года. Оказалось, что на общение с семьей бывшему сотруднику ГРУ приходится спрашивать разрешения. Как оказалось, Сергей Скрипаль оставил своей племяннице не одно, а два сообщения на автоответчике.

"Пытался пробиться": прервавший молчание Скрипаль сделал неожиданное заявление

"Пытался пробиться": прервавший молчание Скрипаль сделал неожиданное заявление
В распоряжении журналистов оказался уникальный материал – запись оставленного на автоответчике племянницы Сергея Скрипаля Виктории сообщения бывшего сотрудника ГРУ. Он вышел на связь 9 мая 2019 года. Живущий в Великобритании бывший советский разведчик Сергей Скрипаль ни разу не появлялся на публике с того момента, как 4 марта 2018 года его доставили в больницу с подозрением на отравление неизвестным веществом.

Обнародована жалоба сына жертвы "Новичка" Путину

Обнародована жалоба сына жертвы "Новичка" Путину
Эван Хоуп, сын погибшей в прошлом году в Эймсбери Дон Стерджесс, отправил письмо президенту России. Послание опубликовал Twitter посольства нашей страны в Великобритании.   Молодой человек сообщил Владимиру Путину, что его семья до сих пор живет с болью из-за смерти Дон Стерджесс.

В Британии готовят похороны Скрипалей

В Британии готовят похороны Скрипалей
Год назад небольшой британский городок Солсбери прославился на весь мир, благодаря событию, которое кажется загадочным и невероятным по сей день. Отравление беглого шпиона Скрипаля и его дочери обрастает фантастическими подробностями, поверить в которые достаточно трудно. Приближение первой годовщины отравления Скрипалей ознаменовалось резкой сменой риторики британских СМИ.

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