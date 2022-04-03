Сергей Скрипаль и его дочь отравлены
Оба получили помощь для того, чтобы начать новую жизнь
Журналисты рассказали о намерении новой жертвы "Новичка" судиться с Москвой
Лондон продолжает настаивать на своей версии событий, однако так и не предоставил доказательств
Племянница экс-шпиона сделала неожиданное заявление
Американский лидер подписал новый пакет санкций
Жилище экс-полковника ГРУ собрались продать
Бывшему сотруднику ГРУ приходится просить разрешение на то, чтобы пообщаться с семьей
Отравленный в Великобритании бывший сотрудник ГРУ позвонил своей племяннице в Россию
Молодой человек отправил письмо российскому лидеру
Скорбная процедура состоится совсем скоро