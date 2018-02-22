Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Их доставили в больницу в критическом состоянии, где пострадавшие провели несколько недель.

Следователи считают, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены с помощью боевого вещества "Новичок". Власти Великобритании обвиняют в нападении Россию. Кремль свою причастность отрицает.

Сергей Скрипаль и его дочь были выписаны из больницы. Предположительно, они находятся на территории Великобритании. Последние новости о Скрипале и его дочери читайте в сюжете Dni.Ru.