Лавров послал грозный сигнал вояке Трампу
По словам Лаврова, Москва понимает, что Штаты взяли курс на незаконную смену власти в Каракасе. Но это не отменяет необходимость отстаивать международное право всеми имеющимися способами. "Мы вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будем делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Николаса Мадуро", – сказал глава российской дипломатии.
Оппозиция Венесуэлы, продолжил министр, находится под сильнейшим давлением внешних игроков, которые запрещают ей идти на контакт с законными властями страны. Лавров напомнил, что президент Мадуро предлагал оппонентам начать переговоры, но они отказываются беседовать с законно избранным главой государства, сообщает РИА Новости.
Между тем стало известно, что самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо общался по телефону с Дональдом Трампом, который одним из первых признал его в должности главы государства. В Кремле заявили, что не удивлены этими контактами, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Венесуэле 21 января начались массовые акции протеста противников президента Николаса Мадуро. На их фоне 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Буквально через час в этой должности его признал президент США Дональд Трамп.
падение мадуро - крупнейшая геополитическая катастрофа 21 века pic.twitter.com/Ibi6RQXzs3— Тюрбан Базарова (@turbanbazarova) 29 января 2019 г.
Глава Франции Эммануэль Макрон и несколько его европейских коллег объявили законно избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ультиматум: если он до 3 февраля не назначит внеочередные выборы, Европа признает в качестве лидера страны Хуана Гуайдо. Действующего президента поддержали Россия, Китай, Турция и несколько государств Латинской Америки.
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