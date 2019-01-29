Лавров послал грозный сигнал вояке Трампу

Россия сделает все возможное для поддержки законных властей Венесуэлы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В переводе с дипломатического языка на простой – Москва не допустит военного и иного вмешательства Вашингтона в дела суверенной латиноамериканской страны.

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