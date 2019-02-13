Лавров сделал грозное предупреждение наглым американцам
Сергей Лавров назвал историю с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем "мутной". Он напомнил Майку Помпео, что с момента инцидента в Солсбери, в котором Запад обвинил Россию, экс-разведчика никто не видел.
Как и любой работник внешнеполитического фронта, министр говорил на максимально дипломатичном языке. Тем не менее посыл Лаврова был недвусмысленным. По его словам, дополнительные санкции из-за отравления Скрипалей под надуманным предлогом, без доказательств вины России, усугубят непростую ситуацию в отношениях двух стран.
Это значит, что Вашингтон своими руками закроет окно возможностей для улучшения отношений России и США, наметившегося после победы Дональда Трампа в 2016 году. Кроме того, Москва оставляет за собой право отвечать на агрессию и вводить санкции против западных стран.
Чиновники коснулись и ситуации в Венесуэле, где оппозиция продолжает протестовать против президента Николаса Мадуро. Глава российского МИДа предостерег американцев от вмешательства во внутренние дела боливарианской республики.
Напомним, что первый пакет антироссийских санкций после отравления Скрипалей был введен в конце августа 2018 года. Они включают запрет на покупки у Москвы оружия и передачу товаров и технологий, которые могут использоваться как в гражданской, так и военной отрасли.
Граждане России Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 года в городке Солсбери, недалеко от Лондона. Руководство Великобритании сразу повесило вину за преступление на Россию.
Через несколько месяцев Скотленд-Ярд показал видео с двумя россиянами – Александром Петровым и Русланом Бошировым. Их назвали сотрудниками ГРУ и обвинили в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества "Новичок".
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