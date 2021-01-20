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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

  • Дата рождения: 14 июня 1946
  • Место рождения: Куинс, штат Нью-Йорк, США
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Жена/Муж: Меланья Трамп (Кнаусс)
  • Дети: Иванка, Дональд-младший, Эрик, Тиффани, Бэррон

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке, в семье успешного предпринимателя Фредерика Трампа. Лидерские качества проявились у мальчика в раннем возрасте. В 13 лет Дональда отправили в военную академию, позже он окончил Уортонскую школу финансов при Пенсильванском университете.

Трамп получил в наследство бизнес, стоивший миллионы. Он существенно расширил предприятие в 70-х, скупив здания, принадлежавшие обанкротившимся корпорациям. В 1982 году открыл на 5-й авеню в Нью-Йорке 58-этажный небоскреб Trump Tower, благодаря чему получил широкую известность.

Корпорация The Trump Organization владеет сетью отелей на Гавайях, в Лас-Вегасе, Чикаго, Майами, Панаме, Торонто. Компания занимается практически всем, что приносит доход, начиная с конкурсов красоты и заканчивая настольными играми. С 2005 года Трамп выпускает собственную линию одежды. В 2012-м началось производство аромата Success by Trump, в 2015-м - Empire. Сведения о капитале республиканца противоречивы: Bloomberg оценивает его в три миллиарда долларов, Forbes - в 4,5 миллиарда.

В политику Дональд Трамп пришел в 1988 году – он был одним из претендентов на место вице-президента при Джордже Буше-старшем. В 2015 году начал борьбу за пост главы государства. 8 ноября 2016 года победил на выборах, обойдя по количеству голосов кандидата от Демократической партии, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. 20 января 2017 года принес присягу в качестве 45-го президента США.

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