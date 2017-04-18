Дональд Джон Трамп президент США

Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Дональд Джон Трамп

президент США
Дональд Джон Трамп
  • Дата рождения: 14 июня 1946
  • Место рождения: Куинс, штат Нью-Йорк, США
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Жена/Муж: Меланья Трамп (Кнаусс)
  • Дети: Иванка, Дональд-младший, Эрик, Тиффани, Бэррон

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке, в семье успешного предпринимателя Фредерика Трампа. Лидерские качества проявились у мальчика в раннем возрасте. В 13 лет Дональда отправили в военную академию, позже он окончил Уортонскую школу финансов при Пенсильванском университете.

Трамп получил в наследство бизнес, стоивший миллионы. Он существенно расширил предприятие в 70-х, скупив здания, принадлежавшие обанкротившимся корпорациям. В 1982 году открыл на 5-й авеню в Нью-Йорке 58-этажный небоскреб Trump Tower, благодаря чему получил широкую известность.

Корпорация The Trump Organization владеет сетью отелей на Гавайях, в Лас-Вегасе, Чикаго, Майами, Панаме, Торонто. Компания занимается практически всем, что приносит доход, начиная с конкурсов красоты и заканчивая настольными играми. С 2005 года Трамп выпускает собственную линию одежды. В 2012-м началось производство аромата Success by Trump, в 2015-м - Empire. Сведения о капитале республиканца противоречивы: Bloomberg оценивает его в три миллиарда долларов, Forbes - в 4,5 миллиарда.

В политику Дональд Трамп пришел в 1988 году – он был одним из претендентов на место вице-президента при Джордже Буше-старшем. В 2015 году начал борьбу за пост главы государства. 8 ноября 2016 года победил на выборах, обойдя по количеству голосов кандидата от Демократической партии, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. 20 января 2017 года принес присягу в качестве 45-го президента США.

Сын Трампа обещал изгнать принца Гарри и его жену из США

Сын Трампа обещал изгнать принца Гарри и его жену из США
Эрик Трамп выступил против королевских особ. Второй сын бывшего американского президента Дональда Трампа сделал громкое заявление, которое вызвало широкий общественный резонанс.

Дональд Трамп считает, что принцу Гарри не место в США

Дональд Трамп считает, что принцу Гарри не место в США
Дональд Трамп вновь участвует в президентской гонке. Бывший глава государства оказался несогласен с мнением текущего президента относительно принца Гарри. Накануне принц Гарри оказался втянут в судебные разбирательства.

Трамп похоронил бывшею жену на своем поле для гольфа

Трамп похоронил бывшею жену на своем поле для гольфа
Дональд Трамп может получить налоговые льготы за счет уловки с похоронами. Бывший американский лидер Дональд Трамп 14 июля 2022 года потерял свою первую супругу.

Трамп об украинском кризисе: При мне никогда бы этого не произошло

Трамп об украинском кризисе: При мне никогда бы этого не произошло
Бывший президент США Дональд Трамп, кажется, с сожалением наблюдает за происходящем на востоке Украине. Последние несколько месяцев западные политики и украинское руководство неустанно говорят о "российской агрессии".

Трамп предрек провал Байдена на переговорах с Путиным: Неравный матч

Трамп предрек провал Байдена на переговорах с Путиным: Неравный матч
Трамп назвал предстоящие переговоры Путина и Байдена неравным матчем. Он напомнил, что был жестким с Россией. Готовящиеся переговоры Владимира Путина и Джо Байдена активно обсуждаются в прессе.

Как живет семья Дональда Трампа

Как живет семья Дональда Трампа
Американский предприниматель, 45-й президент США Дональд Трамп может похвастаться не только успешной бизнес-империей, но и большой семьей. О близких родственниках магната – в материале "Дни.ру". Существует множество способов сделать успешную карьеру, но самый верный – рождение в богатой семье.

Путин может менять ход истории одним шевелением мизинца – эксперт Коровин

Путин может менять ход истории одним шевелением мизинца – эксперт Коровин
Эксперт Валерий Коровин высказался о большом влиянии Владимира Путина на мировые процессы. Бывший пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм написала книгу о своей работе в американской администрации.

Как изменилась Америка за президентский срок Трампа

Как изменилась Америка за президентский срок Трампа
Дональд Трамп сложил свои полномочия в качестве главы государства 20 января этого года. За четыре года его нахождения в президентском кресле страна заметно поменялась. Прежде всего, как отмечают аналитики, руководство Америкой Дональдом Трампом отразилось на основных экономических показателях государства.

"Страны не останется": Трамп предрек скорейший развал США

"Страны не останется": Трамп предрек скорейший развал США
Экс-президент США Дональд Трамп продолжает публично критиковать своего преемника. В следующем году в США состоятся выборы в палату представителей, а через три года – выборы президента.

Любимые женщины Дональда Трампа

Любимые женщины Дональда Трампа
Успешному бизнесмену, экс-президенту США Дональду Трампу приписывали множество романов. Оно и неудивительно: влиятельный и харизматичный миллиардер всегда пользовался популярностью у рпотивоположного пола. Ивана Трамп Первая супруга Дональда Трампа была красоткой.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения