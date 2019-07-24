Оголтелая пропаганда: скандалисту Джонсону припомнили плевки в Россию

Тот факт, что Тереза Мэй ушла с должности премьер-министра, а правительство Великобритании возглавит новый человек, вряд ли отразится на отношениях Москвы и Лондона, уверены эксперты. "У Джонсона репутация человека экстравагантного и эпатажного", – напомнила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
"Предыдущий послужной список Джонсона, не слова, а дела, хотя в том числе и слова, говорят о том, что резких перемен политики Джонсона в отношении России не предвидится. Приоритетом для него будет Brexit", – цитирует НСН аналитика.
Еще один фактор, который может повлиять на двусторонний диалог, заключен в воле Вашингтона, которая имеет достаточно сильное значение для Туманного Альбиона. "Посмотрим, что Джонсон и Трамп будут решать и как договариваться", – предложила Елена Ананьева.
Однако нельзя забывать и о политическом бэкграунде Бориса Джонсона и его многочисленных сомнительных выпадов в адрес России. "С третьей стороны, в том числе и Джонсон, в Британии развязали такую оголтелую пропаганду против России, что в одночасье повернуть страну к улучшению отношений с нашей страной вряд ли возможно", – заключила эксперт.
Борис Джонсон — критик Путина, идеолог "Брекзита" и провокатор — избран новым лидером Консервативной партии. В Великобритании глава правящей партии традиционно становится премьер-министром страны — что же от него ожидать? Смотрим, думаем pic.twitter.com/dxWbOtkLxB— DW на русском (@dw_russian) July 23, 2019
Напомним, ранее Борис Джонсон, будучи главой Министерства иностранных дел Великобритании публично заявил, что у страны есть доказательства российского происхождения отравляющего вещества, от которого в городе Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позже выяснилось, что политик просто соврал. Отличился он и другими "плевками" в сторону России, всячески подчеркивая якобы отсталость и нецивилизованность страны по сравнению с Западом.
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