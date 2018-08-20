Кремль жестко ответил русофобу Трампу

В Кремле жестко ответили на новые санкции против России, которые США собираются ввести на днях. Ограничительные меры нанесут вред международной торговле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, новый пакет санкций – это продолжение недружественных и незаконных действий по отношению к России. Ответные шаги будут соответствовать интересам граждан страны, заявил пресс-секретарь главы государства. Он также назвал ограничительные меры незаконными с точки зрения международного права.

В тоже время Владимир Путин по-прежнему настроен на лучшее и хочет вывести отношения России и США из глубочайшего кризиса. "Но если Москва не встретит взаимности от Вашингтона в стремлении улучшить отношения, никто не будет впадать в траур", – сказал Песков.

Вашингтон объявил о новых санкциях в начале августа. Они будут введены из-за якобы использования Россией химического оружия в Солсбери, где в марте 2018 года были отравлены сбежавший в Британию экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Новый санкционный пакет планируется разделить на две части. Ожидается, что 22 августа вступят в силу первые ограничения, они будут касаться запрета поставок в Россию продукции двойного назначения. Затем, к концу года, если Россия не допустит на свои секретные объекты международных наблюдателей, вступят в силу финансовые ограничения.

Объявление о новых санкциях вызвало обвал на валютном и финансовом рынках России: курс рубля значительно понизился, упали акции крупных корпораций. При этом в экономическом блоке правительства не увидели опасности для финансовой системы страны; там заявили, что она достаточно устойчива и способна выдержать серьезные колебания, вызванные политическими решениями.