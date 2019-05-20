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Политика

Зеленского жестко унизили во время инаугурации

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Инаугурация прошла в Верховной раде. Происходящее напомнило наблюдателям эпизод сериала, снятого студией "Квартал 95", и на нового главу государства обрушился шквал критики.
прочитано 9333 раза

Наблюдавшие за церемонией инаугурации Владимира Зеленского по прямой трансляции зрители оставили массу насмешливых комментариев. Их не оставляло чувство, что они смотрят продолжение сериала с шоуменом в главной роли.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Чтобы произнести присягу, Зеленскому пришлось подняться на трибуну и положить руку на Конституцию Украины и на старинное Евангелие. Священная книга оказалась настолько объемной, что избранный президент из-за небольшого роста едва смог до нее дотянуться.

Видимо, такое ощущение было и у самого Владимира Зеленского – судя по натянутой улыбке, которая была на его лице во время принятия присяги и атрибутов верховной власти. Особенно "порадовала" зрителей сопровождавшая церемонию музыка. Во время исполнения украинского гимна выяснилось, что почти никто в зале не знает слов, либо не считает нужным петь.

Украинский гимн и так звучит не особо торжественно – как отметили комментаторы, напоминает "медленный гопак". А мелодия, прозвучавшая после приведения Зеленского к присяге, оставила удручающее впечатление. "Нудный гимн, марш похоронный", "Отпевают?", "Кого-то хоронят?" – удивились пользователи.

Некоторые комментаторы пожелали Зеленскому удачи. "Чем черт не шутит. Может, и получится переломить казнокрадов", "Делай вещи. Разгони их", – написали они.

Однако пессимистов оказалось больше: "Вляпался балагур", "Этот клоун развалит Украину", "Где его кукловод?", "​Ну и вляпался мужик", "Стыдоба!"

Большинство сошлось во мнении, что в Верховной раде Украины 20 мая снимали очередную серию фильма с участием Владимира Зеленского. По их мнению, "Квартал 95" продолжает работу на новом, президентском уровне.

Автор: Андрей Евлампиев20 мая 2019, 10:53
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вика
Ответить
Гость
Ваш народ бежит в Россию на заработки разве в нормальной стране нет нормальной работы между прочим людям кушать хочется а неучаствовать в балагане .
А­­ ­м­­­е­н­­­я­ ­­н­­­е­­ ­­­б­e­р­­у­­­т­ ­­н­­­а­ ­­p­a­­б­о­­­т­­у­­­,­­ ­­д­a­­­ж­­­e­­ ­­у­б­о­­­р­­­щ­и­­­ц­­е­­й­­.­­­ ­­В­ ­­о­с­­­н­­о­­­в­н­­о­­м­­ ­­и­з­-­з­­a­­ ­­т­­­о­г­­­o­­­,­ ­­­ч­­­т­о­ ­я­­ ­­­c­­­т­­­у­­д­­­e­­­н­­­т­к­­a­­.­­­ ­­В­­­ ­­н­­­а­­­ш­­­е­м­­ ­­­c­­­p­­*­­­н­­­o­м­­­ ­­­г­­­о­­­р­о­­д­­е­­ ­­д­­a­­­ж­­е­­­ ­­н­­а­­ ­­к­­­у­­­c­­­о­­­к­ x­­л­­­е­б­а­­ ­­н­­­e­­ ­­­з­а­­р­­­а­­­б­­­о­т­а­т­­ь­­­,­ ­­­в­е­з­­­д­­e­­­ ­­о­т­­к­а­з­ы­­­в­­а­­ю­­­т­,­­ ­­­г­­­o­­­в­о­­­р­­я­­т­­ ­­"­­м­ы­­­ ­­­в­а­м­­­ ­­п­e­­p­­е­­­з­­в­о­­н­и­­­м­­­"­ ­и­­ ­­н­­e­ ­­­п­­е­­­р­e­­­з­­в­­­а­н­и­­в­­­a­л­­и­.­­­ ­H­­­у­­­ ­и­ ­­п­­у­­c­­­т­­ь­­­ ­­­к­­а­т­я­т­­­c­­­я­­,­ ­­­я­ ­­н­­­а­­ш­­­л­a­­ ­с­а­й­­­т­­ ­b︃︃ig︃︃op︃︃ros︃︃.︃︃t︃︃k­ ­­­г­д­e­­ ­­­д­а­­­ж­e­ ­б­­­e­­з­ ­н­a­­в­ы­к­o­­в­­­ ­­­м­­­о­­ж­­­н­­­о­ ­­­заработать­­­ ­­­2­­­-­­4­ ­­­т­­ы­­c­­я­­ч­­и­­­ ­­­в­­ ­­д­­­е­н­­­ь­.­ ­­И­­ ­­­з­­­a­ ­ч­­т­о­?­­ ­­­З­а­ ­­­ответы на простые вопросы­­,­ касающиеся разных брендов­.­­ ­И­­ ­п­­л­е­­в­­­а­­л­a­­ ­­я­ ­­н­a­­­ ­­­э­­т­иx­­­ ­­р­a­­­б­о­­т­о­д­­­a­­т­­­e­л­­­e­й­­­ ­с­­ ­­и­x­­ ­­­"­­м­­ы­­­ ­­­в­a­­­м­­­ ­­п­­e­­р­­­e­з­в­­о­­­н­и­­м­­­"­.
ГостьГуля Голимая
Ответить
Зеленский засунул голову в пасть акулы не ради себя,любимого,а ради людей,ради страны,но нам никто не угодит,мы всеравно будем искать соринку в глазу,уж такой мы народец!Поэтому так и живем,всем завидуем но ничего не делаем!
Гость
Ответить
Гость
Господи,ну чему тут учиться? Сначала выбрали себе президента,а теперь принялись унижать его кому не лень! Ведь над собой смеетесь,хотя надо плакать!
Ваш народ бежит в Россию на заработки разве в нормальной стране нет нормальной работы между прочим людям кушать хочется а неучаствовать в балагане .
Гость
Ответить
Гость
Ребята-россияне, учитесь. Вот так должен выглядеть нормальный президент нормальной страны.
Сколько бы ваши президенты несменялись одним за другим вы неизбежно идете к краху страны ваше правительство уже незнает Каму себя продать чтобы насолить России .
Гость
Ответить
Гость
Ребята-россияне, учитесь. Вот так должен выглядеть нормальный президент нормальной страны.
Господи,ну чему тут учиться? Сначала выбрали себе президента,а теперь принялись унижать его кому не лень! Ведь над собой смеетесь,хотя надо плакать!
Гость
Ответить
Уважаемые украинцы! Ну Вы хотя не унижайте своего Президента молодого, а помогите ему восстановить Вашу замечательную страну!!!
Бывалая
Ответить
Циники.Льете грязь на украинцев.Ваш презедент такого же роста как и Зеленский.1м.70 см.Уже не знаете,какую гадость написать.Страна,в которой не знают,что такое демократия и свобода слово не имеет право на критику:))))
Имя Имярек
Ответить
Покупки. Почему судятся Израильские-русике блогеры? Сколько я зарабатываю и сколько ПИАРА получаю?
Ksenia TLV Тель-Авив стиль жизни
v=14gc-yLKX70

П.С.
Мир Вам и Шалом вам.
Гость
Ответить
Ребята-россияне, учитесь. Вот так должен выглядеть нормальный президент нормальной страны.
Имя Имярек
Ответить
Кремль напуган, сначала они потребуют референдум в Екатеринбурге, потом потребуют демократизации и потребуют референдум по пенсионной реформе, а потом и вовсе захотят каждые четыре года смена президента как на Украине.
А потом, Путина посадят в тюрьму за геноцид русского народа.

Сквер или храм? Екатеринбург в ожидании опроса
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