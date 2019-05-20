Зеленского жестко унизили во время инаугурации

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Инаугурация прошла в Верховной раде. Происходящее напомнило наблюдателям эпизод сериала, снятого студией "Квартал 95", и на нового главу государства обрушился шквал критики.

Наблюдавшие за церемонией инаугурации Владимира Зеленского по прямой трансляции зрители оставили массу насмешливых комментариев. Их не оставляло чувство, что они смотрят продолжение сериала с шоуменом в главной роли.

Чтобы произнести присягу, Зеленскому пришлось подняться на трибуну и положить руку на Конституцию Украины и на старинное Евангелие. Священная книга оказалась настолько объемной, что избранный президент из-за небольшого роста едва смог до нее дотянуться.

Видимо, такое ощущение было и у самого Владимира Зеленского – судя по натянутой улыбке, которая была на его лице во время принятия присяги и атрибутов верховной власти. Особенно "порадовала" зрителей сопровождавшая церемонию музыка. Во время исполнения украинского гимна выяснилось, что почти никто в зале не знает слов, либо не считает нужным петь.

Украинский гимн и так звучит не особо торжественно – как отметили комментаторы, напоминает "медленный гопак". А мелодия, прозвучавшая после приведения Зеленского к присяге, оставила удручающее впечатление. "Нудный гимн, марш похоронный", "Отпевают?", "Кого-то хоронят?" – удивились пользователи.

Некоторые комментаторы пожелали Зеленскому удачи. "Чем черт не шутит. Может, и получится переломить казнокрадов", "Делай вещи. Разгони их", – написали они.

Однако пессимистов оказалось больше: "Вляпался балагур", "Этот клоун развалит Украину", "Где его кукловод?", "​Ну и вляпался мужик", "Стыдоба!"

Большинство сошлось во мнении, что в Верховной раде Украины 20 мая снимали очередную серию фильма с участием Владимира Зеленского. По их мнению, "Квартал 95" продолжает работу на новом, президентском уровне.