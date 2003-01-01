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Среда 19 августа

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Выборы президента Украины 2019

Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Фото: "Дни.ру"

На Украине 31 марта 2019 году пройдут выборы президента. За пост главы государства выразили желание побороться представители свыше десяти различных политических сил. Ожидается, что основная борьбе развернется между Юлией Тимошенко (партия "Батькивщина"), Владимиром Зеленским (независимый кандидат) и Петром Порошенко (блок Петра Порошенко). У последнего, к слову, большие проблемы – рейтинг нынешнего лидера Незалежной уже побил несколько антирекордов.

Непосредственно перед выборами президента Украины началась большая агитационная кампания. В ход идут все средства: от введения военного положения до распространения грязных слухов. Активные действия начались в уже в конце 2018 года. Скорее всего, в 2019 году ситуация будет только накаляться.


Последние новости о выборах президента Украины 2019 – на сайте "Дни.ру"!

СМИ: в Минске обнаружили российский спецсамолет

СМИ: в Минске обнаружили российский спецсамолет
На фоне протестов в Белоруссии в Сети сообщили тревожную новость. Вечером 18 августа в международный аэропорт республики прибыл Ту-214ВПУ специального летного отряда "Россия". Такие данные появились на онлайн-сервисе Flightradar24.

Зеленского жестко унизили во время инаугурации

Зеленского жестко унизили во время инаугурации
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Инаугурация прошла в Верховной раде. Происходящее напомнило наблюдателям эпизод сериала, снятого студией "Квартал 95", и на нового главу государства обрушился шквал критики. Наблюдавшие за церемонией инаугурации Владимира Зеленского по прямой трансляции зрители оставили массу насмешливых комментариев.

Опьяненному победой Зеленскому вынесли серьезное предупреждение

Опьяненному победой Зеленскому вынесли серьезное предупреждение
Верховная рада постановила, что новый президент Украины вступит в свои права 20 мая. Шаман и астролог назвали дату инаугурации Владимира Зеленского удачной. Шаман, экстрасенс и ясновидящая Елена Батыр уверена: в понедельник собрать зарубежных гостей проблематичнее, чем в выходные, но скромная инаугурация вовсе не говорит о слабом политическом старте.

Лжеца Порошенко вывели на чистую воду

Лжеца Порошенко вывели на чистую воду
Петра Порошенко публично обвинили в обмане. Президент Украины нарушил соглашение, заключенное им с представителями украинской церкви. Устные договоренности с Петром Порошенко ничего не значат.

Зеленского разнесли за возмутительные слова о погибших россиянах

Зеленского разнесли за возмутительные слова о погибших россиянах
Пользователи Сети раскритиковали Владимира Зеленского за его слова о жертвах катастрофы лайнера Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. И если одним не понравилось, что избранный президент Украины зачем-то упомянул конфликт в Донбассе, то другие буквально пришли в неистовство из-за того, что политик проявил сочувствие к погибшим россиянам. Трагедия в аэропорту Шереметьево, где в результате пожара в самолете Sukhoi Superjet погиб 41 человек, поставила перед избранным президентом Украины Владимиром Зеленским сложную моральную и политическую дилемму.

Зеленский получил подлый удар от главы МИД

Зеленский получил подлый удар от главы МИД
Во время Киевского еврейского форума глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин объявил журналистам, что после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского он подаст в отставку. Подобного шага требует политическая культура, уверен он. Сразу после того, как стало известно о победе комика Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины, аналитики определили главный вопрос, от которого будет зависеть дальнейшая судьба актера в качестве политика.

Непредсказуемому Зеленскому вынесли жесткий вердикт в США

Непредсказуемому Зеленскому вынесли жесткий вердикт в США
Украинские граждане, подавляющим большинством голосов избравшие во втором туре новым президентом страны Владимира Зеленского, а вместе с ними и весь остальной мир присматриваются к бывшему комику, а ныне – большому политику. У американских аналитиков есть опасения на его счет. Беспокойство американских экспертов, если верить аналитической записке исследовательской службы при конгрессе США, основано на двух тезисах.

Неучу Зеленскому указали его место

Неучу Зеленскому указали его место
У Владимира Зеленского два главных недостатка. Во-первых, он слишком молод. А во-вторых, плохо учился. Только этим можно оправдать его безответственные заявления по поводу российской-украинских отношений. Владимир Зеленский страдает забывчивостью.

Выскочка Зеленский приготовил удар в спину Путину

Выскочка Зеленский приготовил удар в спину Путину
Избранного президента Украины заподозрили в желании "насолить" России. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что Владимир Зеленский вынужден будет принимать первые непростые решения. Особенно это касается указа президента России Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР).

Объявлено о конце карьеры Зеленского

Объявлено о конце карьеры Зеленского
Комик Владимир Зеленский одержал убедительную победу на выборах президента Украины, однако пока не перестал быть шоуменом. Известно, что свою сценическую карьеру он закончит 25 мая. Официальная процедура инаугурации избранного президента Украины должна состояться 31 мая.

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