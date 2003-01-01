Выборы президента Украины 2019

На Украине 31 марта 2019 году пройдут выборы президента. За пост главы государства выразили желание побороться представители свыше десяти различных политических сил. Ожидается, что основная борьбе развернется между Юлией Тимошенко (партия "Батькивщина"), Владимиром Зеленским (независимый кандидат) и Петром Порошенко (блок Петра Порошенко). У последнего, к слову, большие проблемы – рейтинг нынешнего лидера Незалежной уже побил несколько антирекордов.

Непосредственно перед выборами президента Украины началась большая агитационная кампания. В ход идут все средства: от введения военного положения до распространения грязных слухов. Активные действия начались в уже в конце 2018 года. Скорее всего, в 2019 году ситуация будет только накаляться.





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