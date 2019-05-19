Скромницу Брежневу застали в гостях у Зеленского
Поклонники Веры Брежневой терялись в догадках – куда это занесло красавицу? Некоторые даже предположили, что звезда побывала в гостях у избранного президента Украины Владимира Зеленского – видимо, с целью решить вопрос с допуском российских артситов на территорию Незалежной.
Образ для Веры Брежневой был довольно неожиданным: певица в очках, со слегка небрежной прической и в скромном наряде. "Вчера была в одном интересном месте. Где и почему так выглядела? Ваши варианты?" – провоцирует подписчиков артистка.
Кроме варианта с Зеленским, у поклонников нашлись и другие предположения. "Библиотека", "Кремль? Суд? МГУ?", "Крутой образ, на училку смахивает", "На презентации оптики", "Ералаш снимали", – строили догадки фанаты.
Главное, все сошлись в одном – выглядит Вера Брежнева, хоть и скромно одетая, великолепно. Да и без косметики ей намного лучше, уверяют телеведущую поклонники.
Загадка раскрылась в следующем посте. Вера Брежнева призналась, что была приглашена в кафетерий Центрального Дома Литератора на празднование дня рождения друзей. Вечерника была тематической – что Вера, по ее признанию, просто обожает – и нарядилась звезда соответственно.
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