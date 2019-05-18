Вскрылись сенсационные подробности инаугурации Владимира Зеленского

Инаугурация Владимира Зеленского пройдет 20 мая. Недавно появились неожиданные подробности торжественной церемонии.

Мероприятие будет состоять из трех этапов. Первый – присяга и выступление с собственной речью в Верховной Раде. После этого новый президент Украины встретится с представителями других государств в Мариинском дворце. На третьем этапе Владимир Зеленский отправится на Банковую улицу, где займет рабочее место.

Как сообщил ПолитНавигатор, актер не будет устраивать светскую вечеринку после церемонии, а сразу приступит к своим прямым обязанностями. "В стране война, ему не до банкета", – рассказал советник шоумена Дмитрий Разумков.

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