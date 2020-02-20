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Владимир Александрович Зеленский

Президент Украины, актер
Владимир Александрович Зеленский

Родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Мать - домохозяйка, отец - доктор технических наук. Несколько лет молодая семья жила в Монголии, куда отца Володи направили в командировку. 

После окончания школы Зеленский поступил в Киевский национальный экономический университет. По образованию юрист, но по специальности никогда не работал.  

Еще в школе начал участвовать в играх КВН. В 1997 году создал команду "95 квартал", с которой до 2005 года выступал в Высшей лиге и гастролировал по СНГ. Позже "95 квартал" перерос в творческую студию, которая стала выпускать телепроекты, писать сценарии для передач и фильмов.  

С 2008 года началась актерская карьера Зеленского. Он снялся фильмах "Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время", "8 первых свиданий" и других картинах.

Последние годы комик нередко выступает с политическими заявлениями и критикует президента Петра Порошенко. В то же время Зеленский занимался сбором средств для нужд так называемой антитеррористической операции украинской армии в Донбассе.

31 декабря, за несколько минут до Нового года, комик выступил с обращением к гражданам страны. Актер заявил, что будет участвовать в президентских выборах в марте 2019 года.

На протяжении всей кампании он удерживал лидирующие позиции в рейтинге. По последним данным, за него готовы голосовать порядка 25% избирателей.

Зеленский легко обошел других кандидатов и даже президента Порошенко. Судя по опросам, конкуренцию ему может составить только Юлия Тимошенко.

Владимир Зеленский выиграл президентские выборы и вступил в должность 20 мая 2019 года.

Владимир Зеленский с 2003 года женат на Елене Зеленской (Кияшко). Пара знакома еще со школы. В 2004 году у них родилась дочь Александра, а в 2013 - сын Кирилл.

Зеленского изобразили на вывеске наркологической клиники

Зеленского изобразили на вывеске наркологической клиники
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Маг предрек Зеленскому скорый уход с должности

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СМИ: виллу Зеленского в Италии сдали россиянам
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Что объединяет Максима Галкина и Владимира Зеленского

Что объединяет Максима Галкина и Владимира Зеленского
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Зеленский вспомнил о совете США бежать из Украины

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Если бы украинское руководство хотело бы мира в Донбассе, то уже давно завершило бы конфликт, считает белорусский лидер. Белоруссия готова сделать все для России и Украины, если это поможет установить мир в Донбассе, заявил Александр Лукашенко в четверг, 17 февраля, на полигоне Осиповичский, где проходят белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022".

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