Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Мать - домохозяйка, отец - доктор технических наук. Несколько лет молодая семья жила в Монголии, куда отца Володи направили в командировку.

После окончания школы Зеленский поступил в Киевский национальный экономический университет. По образованию юрист, но по специальности никогда не работал.

Еще в школе начал участвовать в играх КВН. В 1997 году создал команду "95 квартал", с которой до 2005 года выступал в Высшей лиге и гастролировал по СНГ. Позже "95 квартал" перерос в творческую студию, которая стала выпускать телепроекты, писать сценарии для передач и фильмов.

С 2008 года началась актерская карьера Зеленского. Он снялся фильмах "Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время", "8 первых свиданий" и других картинах.

Последние годы комик нередко выступает с политическими заявлениями и критикует президента Петра Порошенко. В то же время Зеленский занимался сбором средств для нужд так называемой антитеррористической операции украинской армии в Донбассе.

31 декабря, за несколько минут до Нового года, комик выступил с обращением к гражданам страны. Актер заявил, что будет участвовать в президентских выборах в марте 2019 года.

На протяжении всей кампании он удерживал лидирующие позиции в рейтинге. По последним данным, за него готовы голосовать порядка 25% избирателей.

Зеленский легко обошел других кандидатов и даже президента Порошенко. Судя по опросам, конкуренцию ему может составить только Юлия Тимошенко.



Владимир Зеленский выиграл президентские выборы и вступил в должность 20 мая 2019 года.

Владимир Зеленский с 2003 года женат на Елене Зеленской (Кияшко). Пара знакома еще со школы. В 2004 году у них родилась дочь Александра, а в 2013 - сын Кирилл.