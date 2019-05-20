Коротышка Зеленский опозорился перед инаугурацией
Перед инаугурацией будущего президента Украины Владимира Зеленского возле трибуны Верховной рады установили помост. Политик принесет присягу на платформе, которая придаст ему дополнительные 20 сантиметров роста.
Соответствующее фото разместил в Сети анонимный источник, пишет издание "Обозреватель". Сообщается, что установка связана с невысоким ростом победителя президентских выборов.
Ранее актер Владимир Зеленский пообещал украинцам вернуть Крым. Неожиданное заявление избранный президент сделал в Facebook.
На странице шоумена появился пост, в котором он напомнил, что 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Владимир Зеленский предложил украинскому народу сплотиться, чтобы освободить крымских татар от оккупации.
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