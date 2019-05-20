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Общество

Коротышка Зеленский опозорился перед инаугурацией

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Рост новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского составляет 1,7 метра. Во время инаугурации политику необходимо выглядеть внушительнее. Для этого потребовалось найти нестандартное решение.
прочитано 1925 раз

Перед инаугурацией будущего президента Украины Владимира Зеленского возле трибуны Верховной рады установили помост. Политик принесет присягу на платформе, которая придаст ему дополнительные 20 сантиметров роста.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Соответствующее фото разместил в Сети анонимный источник, пишет издание "Обозреватель". Сообщается, что установка связана с невысоким ростом победителя президентских выборов. 

Ранее актер Владимир Зеленский пообещал украинцам вернуть Крым. Неожиданное заявление избранный президент сделал в Facebook.

На странице шоумена появился пост, в котором он напомнил, что 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Владимир Зеленский предложил украинскому народу сплотиться, чтобы освободить крымских татар от оккупации.

20 мая 2019, 08:07
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость крымка
Ответить
Про рост не актуально
Ося
Ответить
Седел бы уж пока зубы в ряд, а то ведь и в кучу собрать могут.
Гость
Ответить
Дешёвка, каких свет не видел...
Гость
Ответить
Мал золотник да дорог!!!
1

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