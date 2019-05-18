Зеленский сделал важное заявление по Крыму
На странице шоумена появился пост, в котором он напомнил, что 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Артист предложил украинскому народу сплотиться, чтобы освободить крымских татар от оккупации.
"И пусть, каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары. – Прим. ред.). Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом", – написал Владимир Зеленский.
Российский государственный деятель Алексей Пушков прокомментировал заявление шоумена в собственном аккаунте в Twitter. Член Совета Федерации предположил, что рассуждения избранного лидера Украины вряд ли следует принимать всерьез.
"Не удивлюсь, если весь запал нового президента Украины уйдет в демагогию – в пустые разговоры о "достоинстве и чести", "освобождении родины крымских татар" от некой оккупации и прочую риторическую белиберду", – написал Алексей Пушков.
Напомним, что инаугурация Владимира Зеленского пройдет 20 мая. Церемония будет включать в себя три этапа. Первый – присяга в Верховной Раде. После этого новый лидер Украины встретится с представителями других государств в Мариинском дворце. На третьем этапе артист отправится на Банковую улицу, где займет свое рабочее место.
Прославленная фигуристка сделала заявление
Детали внезапной гибели
Интимный ролик оценили поклонники
Пользователи осыпали ее комплиментами
Популярные темы форума
мне скучно,в школе я училась плохо!
Мой мужчина меня бьет
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Первый раз ударил
Ищите мужика по расчету
Бросил на 6 неделе беременности
Пухлые лучше худых
Бессонница. Как быть?
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Как найти свое место?
Жить вместе до брака
Не получаю удовлетворения
Не могу себя принять
Взять кредит на свадьбу
Стас Садальский
Ирина Шейк и Бреди растались
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Дочь ушла из дома
Вернулся спустя год
Разин достал уже
Сон
Отбирают квартиру
Прости, тутка.
Подруга замутила с моим бывшим
Боюсь уколов, истерика
Что подарить на годовщину свадьбы?
Игра престолов!!!
Увеличила губы,а он меня бросил
Она ушла к моему другу