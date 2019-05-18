Зеленский сделал важное заявление по Крыму

Актер Владимир Зеленский пообещал украинцам вернуть Крым. Неожиданное заявление избранный президент сделал в Facebook.

На странице шоумена появился пост, в котором он напомнил, что 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Артист предложил украинскому народу сплотиться, чтобы освободить крымских татар от оккупации.

"И пусть, каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары. – Прим. ред.). Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом", – написал Владимир Зеленский.

Российский государственный деятель Алексей Пушков прокомментировал заявление шоумена в собственном аккаунте в Twitter. Член Совета Федерации предположил, что рассуждения избранного лидера Украины вряд ли следует принимать всерьез.

"Не удивлюсь, если весь запал нового президента Украины уйдет в демагогию – в пустые разговоры о "достоинстве и чести", "освобождении родины крымских татар" от некой оккупации и прочую риторическую белиберду", – написал Алексей Пушков.

Напомним, что инаугурация Владимира Зеленского пройдет 20 мая. Церемония будет включать в себя три этапа. Первый – присяга в Верховной Раде. После этого новый лидер Украины встретится с представителями других государств в Мариинском дворце. На третьем этапе артист отправится на Банковую улицу, где займет свое рабочее место.