"Ушел в запой?": Зеленский пропал после победы на выборах
Выборы на
Украине состоялись в воскресенье. После объявления результатов экзитполов,
когда стало понятно, что Зеленский побеждает, юморист обратился к сторонникам и
поблагодарил их за поддержку.
После того вечера актер как сквозь землю провалился. Никаких публичных мероприятий с его участием, никаких заявлений, комментариев прессе. Тишь да гладь.
Не исключено, что Зеленский решил взять тайм-аут после тяжелых месяцев президентской гонки. В день выборов главы государства он признался журналистам, что устал и хочет немного отдохнуть.
Впрочем, отдыхать юмористу некогда. Инаугурация избранного президента должна состояться до начала июня. К этому времени актер должен представить свою команду, в том числе главу будущей администрации.
Пока понимания относительно должностей в новой конфигурации власти нет. Так, одному из членов команды Владимира Зеленского, бывшему министру финансов Украины Александру Данилюку, журналисты прочили пост министра иностранных дел. Чиновник от этого назначения открестился и заявил, что ему по душе внутренние дела.
Зеленский победил и пропал. Ушел в запой? pic.twitter.com/TqmNEKyr6z— Константин Симонов (@ich_Mitra) 24 апреля 2019 г.
Комментаторы в Сети предположили, что избранный президент решил отметить победу. "Ушел в запой?" – задался вопросом пользователь Twitter Константин Симонов.
Решающий тур выборов президента Украины состоялся в минувшее воскресенье. После обработки всех протоколов Владимир Зеленский набирает 73,33% голосов. Его оппонент, уходящий президент Петр Порошенко, заручился поддержкой 24,45% избирателей.
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