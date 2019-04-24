Порошенко нашел способ отомстить Зеленскому после позорного провала
После оглушительного провала на выборах президента Украины, когда Петр Порошенко, соревнуясь во втором туре с новичком в политике и комиком по профессии Владимиром Зеленским, получил всего лишь порядка четверти голосов избирателей, украинцы начали хоронить его любые политические амбиции. Однако сам Порошенко, кажется, рассчитывает продолжить борьбу и уже нацелился на выборы в парламент.
"По моей информации, сейчас от ББП отколется группа УДАР Виталия Кличко, скорее всего, будут перебегать большинство мажоритарщиков, которые захотят попасть в новый состав парламента", – на пресс-конференции в Киеве заявил политолог и эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев. В такой ситуации, по его словам, Блоку Петра Порошенко не останется ничего, кроме как опираться на националистические силы, сосредоточенные, главным образом, на востоке страны.
Эксперт обратил внимание, что единственный регион Украины, в котором Петр Порошенко получил большинство голосов избирателей – Львовская область. "Для ориентации на подобного рода электорат принятие закона о языке или хотя бы попытка его принятия в Верховной раде жизненно необходимы", – цитирует издание "ПолитНавигатор" Даниила Богатырева.
Есть у подобного подхода еще один плюс для Петра Порошенко – это становится изящным способом отомстить своему оппоненту, от которого он потерпел такое сокрушительное поражение. "Порошенко очень стремится подложить свинью Зеленскому под конец своей каденции, приняв этот закон", – уверен эксперт.
Он напомнил, что в ходе избирательной кампании Владимир Зеленский постулировал гораздо более толерантное отношение к языковому вопросу. "За него именно потому и голосовали на юго-востоке", – подчеркнул Даниил Богатырев. И если закон о языке будет принят, то Владимир Зеленский будет поставлен перед вопросом – подписывать его или же нет. Любой вариант развития событий грозит репутационными потерями новоизбранному президенту и ростом гражданской напряженности на Украине.
Примадонне исполнилось 70 лет
Гламурную блондинку сняли на лобном месте
Версия генпрокурора Украины рухнула
Детали сообщила менеджер артистки
Популярные темы форума
Сплю с несовершеннолетней
Разница должна быть не меньше 7 лет
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
Секс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Как встретить любовь сидя дома?
Люблю зрелых
Почему осуждают?
Пасс
Как удержать мужчину?
О размере, ... нравится девушкам
Хочет сумку за 200 тысяч
Зеленский стал президентом Украины!
Легко ли найти работу в Москве?
"Звезды" вообще работают?
дочь строит глазки моему мужу
Стоит ли мужу быть на родах?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Вопрос админу
бедный муж
Содержанка это кто?
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Юбка или джинсы?
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Фильмы ужасов.
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?
Можно ли вернуть доверие?
Понравится ли ей подарок своими руками?