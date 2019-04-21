Победивший Зеленский сделал важное заявление о России

Актер Владимир Зеленский одержал уверенную победу на выборах президента Украины. Теперь один из главных вопросов – что ждет российско-украинские отношения при новом главе государстве. В штабе комика сделали на этот счет важное заявление.



За последние пять лет отношения Москвы и Киева сильно деградировали. Многие из тех, кто отдал голоса за Зеленского, ожидают от него исправления ошибок Петра Порошенко.

Актер хорошо знает предпочтения своих избирателей. Контакты с Россией будут налаживаться, передают СМИ заявление из штаба шоумена. Каким образом это будет происходить – покажет время.

Зеленский обратился к своим сторонникам и поблагодарил их за поддержку. "Мы сделали это вместе", – сказал избранный президент.

А тем временем Петр Порошенко признал поражение на выборах. По его словам, он уходит с поста главы государства, но продолжит заниматься политикой. "Буду бороться за Украину", – заявил он.

Эксперты не исключают, что против уходящего лидера Незалежной могут завести несколько уголовных дел. В окружении Зеленского отказались комментировать возможность предоставления неприкосновенности Порошенко и его семье.

"В штабе Зеленского уже открывают шампанское. В другом штабе "похоронная атмосфера", – сообщает Telegram-канал "Дежурный по СНГ".

По последним данным экзит-полов, Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов. Петр Порошенко – 24,3%. Об этом заявила в ходе брифинга в Киеве глава фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

Зеленский: «Я могу сказать как гражданин Украины всем странам экс-СССР - посмотрите на нас, все возможно»

А что возможно-то? pic.twitter.com/PnGQ9dIzcM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 апреля 2019 г.

Президент Украины избирается сроком на пять лет. Окончательные итоги выборов Центризбирком обязан огласить до 1 мая. А до начала июня должна пройти инаугурация нового главы государства.