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Политика

Кот в мешке: чего России ждать от Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
На президентских выборах актер Владимир Зеленский получил рекордную поддержку – за юмориста проголосовало более 73% избирателей. Сразу после победы в штабе шоумена заявили, что он собирается налаживать контакты с Россией? Чего Москве ждать от президента Зеленского, которого уже успели окрестить "котом в мешке"?  
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Во многом избирательная кампания юмориста строилась на популизме. Актер, ранее никогда не занимавшийся политикой, пообещал сломать старую систему и привести во власть новых людей, с которыми он и будет строить "прекрасную Украину будущего".   

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

В реальности несистемность Зеленского – не более чем удачный политтехнологический прием, призванный создать популярному актеру образ истинно народного кандидата. За будущим президентом стоят вполне системные силы. Прежде всего олигарх Игорь Коломойский, который, пожалуй, как никто другой разбирается в хитросплетениях запутанной украинской политики.  

Кадры для своей администрации Зеленский будет подбирать из уже имеющих опыт политиков, успевших поработать на более-менее значимых должностях. Так, один из видных членов команды Зеленского – бывший министр финансов Украины Александр Данилюк. Журналисты прочили ему пост главы МИДа, но этой должности он открестился, заявив, что предпочитает внутреннюю политику. Очевидно, что без теплого места в будущей конфигурации власти Данилюк не останется.  

Перед современной украинской политической элиты и венчающей его местной "семибанкирщины" вопроса Запад или Восток не стоит. По этой теме в верхах царит редкое единогласие, выразителем которого последние пять лет был Петр Порошенко: вступление в Евросоюз и НАТО. Речь лишь о сроках. Кто-то предлагает форсировать событие, другие уверены, что лучше не спешить.  

Игорь Коломойский. Кадр youtube.com

Зеленский, даже если предположить, что в его намерениях развернуть геополитический вектор страны на Восток, будет вынужден учитывать настроения устремленной на Запад элиты. В лучшем случае – градус накала в отношениях с Россией по принципиальным вопросам вроде войны в Донбассе и санкций несколько снизится, а темпы украинизации несколько замедлятся, чтобы лишний раз не злить восточного соседа.  

К тому же необходимо учитывать, что внешнюю политику Украину определяют все же не в Киеве, а в Вашингтоне. Если США допустили избрание Зеленского, то только после того, как удостоверились, что американским интересам он не угрожает и как минимум сохранит внешнеполитическую преемственность от прошлого президента.  

Примечательны слова спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Курта Волкера, сказанные им за день до выборов. "В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину", – написал высокопоставленный чиновник в своем Twitter.  

Для реального преодоления кризиса в отношениях России и Украины Москва должна общаться не с Киевом, а с Вашингтоном. Современная Украина не является самостоятельным субъектом на мировой геополитической арене. Приход Зеленского в президентское кресло – это, условно говоря, смена главы оккупационной администрации, чем функционал изначально ограничен внешним покровителем.  

Фото: www.globallookpress.com

Надежды на улучшение отношений России и Украины по-прежнему связаны с конструктивным диалогом между Москвой и Вашингтоном. Все точки над i должна расставить "Большая сделка" – комплекс геополитических договоренностей России и США, о котором аналитики двух стран говорят с конца 2016 года. 

Пока же перспектив в улучшении отношений двух стран не просматривается. Без комплексных договоренностей между Москвой и Вашингтоном США будут продолжать использовать Украину как таран против России.

Противостоять давлению из-за океана президент Зеленский не сможет: сказывается не только отсутствие политического опыта, но и ориентация всей украинской элиты на Запад. В лучшем случае он станет "хромой уткой", которой дадут шанс досидеть свой срок, в худшем – повторит судьбу Виктора Януковича. Вот только не факт, что на самом краю пропасти вновь окажется спасительный вертолет.

Автор: Иван Поляков22 апреля 2019, 22:00
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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