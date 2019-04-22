Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
В таких условиях Зеленский, вероятно, будет идти навстречу
Кремлю по вопросу Донбасса. Прекращение поставок нефти – серьезный удар по
украинской экономике, сказал эксперт в интервью "Комсомольской
правде".
"Ему фактически предъявлен ультиматум. Месяц на размышление у Зеленского есть", – полагает Бовт. При этом эксперт отметил, что в основном нынешняя украинская элита не согласна с российским планом действий по Донбассу и не хочет примирения с мятежным регионом, а желает его подчинения на правах побежденного.
По словам Бовта, Москву устраивает заморозка конфликта в Донбассе. "Это некий тормоз на пути Украины в НАТО", – пояснил аналитик. В случае решения территориального спора в Незалежной могут быстро провести референдум о присоединении к Североатлантическому альянсу, что крайне невыгодно России, заключил политолог.
Решение прекратить поставки нефтепродуктов на Украину Москва приняла за несколько дней до второго тура президентских выборов. Сейчас ситуация на рынке Незалежной близка к катастрофе.
Владимир Зеленский начинает люстрацию pic.twitter.com/AJAcoXN0vS— Пан Пакистанський Дріфтяр ���� (@kh_drift) 22 апреля 2019 г.
По данным украинского агентства "Нефтерынок", в общем рейтинге доступности топлива Незалежная занимает 59-ю позицию из 61. Цена бензина все сильнее бьет по карману рядового потребителя. Победившему на выборах Зеленскому придется решать эту непростую задачу.
Актер одержал убедительную победу над президентом Петром Порошенко. Владимир Зеленский набрал в три раза больше голосов – 75% против 25%.
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