Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому

Москва будет вести переговоры с новым президентом Владимиром Зеленским с позиции силы, уверен политолог Георгий Бовт. Эксперт напомнил, что за несколько дней до второго тура выборов главы украинского государства Россия ввела запрет на поставки нефти в Незалежную.



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