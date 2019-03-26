Порошенко влепил звонкую пощечину выскочке Зеленскому

Заявление комика Владимира Зеленского о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным взбудоражило лидера Украины Петра Порошенко. Он крайне резко отреагировал на слова юмориста и призвал народ не надеяться на милость Москвы.



Бурю негодования у Петра Порошенко вызвало заявление Владимира Зеленского о готовности лично встать на колени перед российским руководством для предотвращения конфликта. В обращении к гражданам на своей странице в Facebook политик раскритиковал юмориста.



По словам президента Украины, гражданам страны "предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощения у Путина". "Москва слезам не верит!" – предупредил Порошенко.

Негодование Порошенко вызвало обращение Зеленского к Путину пять лет назад – 1 марта 2014 года, когда Совет Федерации согласовал использование российских вооруженных сил на Украине. Юморист, ныне рвущийся в президенты, призвал главу российского государства не допустить конфликта и подчеркнул, что готов умолять его об этом на коленях.

На днях журналисты припомнили шоумену громкое заявление и спросили, сделает ли он это. Зеленский ответил, что от своих слов не отказывается и готов на все ради прекращения конфликта.

Подобный миротворческий курс находит отклик в сердцах многих украинцев – рейтинг Зеленского растет. За комика готовы проголосовать около 30% тех, кто придет на выборы.

У Петра Порошенко ситуация гораздо хуже. Рейтинг главы государства – около 17%. Однако на стороне президента Служба безопасности Украины, которая может скорректировать подсчет голосов в его пользу.