Порошенко влепил звонкую пощечину выскочке Зеленскому
Бурю негодования у Петра Порошенко вызвало заявление Владимира Зеленского о
готовности лично встать на колени перед российским руководством для
предотвращения конфликта. В обращении к гражданам на своей странице в Facebook политик раскритиковал юмориста.
По словам президента Украины, гражданам страны "предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощения у Путина". "Москва слезам не верит!" – предупредил Порошенко.
Негодование Порошенко вызвало обращение Зеленского к Путину пять лет назад – 1 марта 2014 года, когда Совет Федерации согласовал использование российских вооруженных сил на Украине. Юморист, ныне рвущийся в президенты, призвал главу российского государства не допустить конфликта и подчеркнул, что готов умолять его об этом на коленях.
На днях журналисты припомнили шоумену громкое заявление и спросили, сделает ли он это. Зеленский ответил, что от своих слов не отказывается и готов на все ради прекращения конфликта.
Подобный миротворческий курс находит отклик в сердцах многих украинцев – рейтинг Зеленского растет. За комика готовы проголосовать около 30% тех, кто придет на выборы.
У Петра Порошенко ситуация гораздо хуже. Рейтинг главы государства – около 17%. Однако на стороне президента Служба безопасности Украины, которая может скорректировать подсчет голосов в его пользу.
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