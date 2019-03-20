Хитрый Зеленский готовится подложить свинью Порошенко
До последнего времени Зеленский не говорил, в компании с кем будет править народом Украины в случае победы на президентских выборах. У всех претендентов из первой пятерки есть свои кандидаты на министерские посты, Зеленский пока хранит молчание.
Но для затравки он все-таки сообщил, что представит ключевую пятерку своей команды после первого тура выборов. "За нос водить людей не будем – мы пятерку назовем. Остальных, там на это будет до президентских полномочий около двух с половиной месяцев. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всех найти", – заявил Зеленский так, как будто точно знает, что станет президентом.
В "пятерке Зеленского" может оказаться немало бывших из правительства Украины. Это люди, не вписавшиеся в коррупционные схемы и не запятнавшие себя преступлениями. Удивительно, но в Незалежной еще такие остались: например, экс–министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус и бывший министр финансов Александр Данилюк, пишет "Московский комсомолец".
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в них примет участие рекордное число кандидатов – 39 человек. По данным соцопросов, лидирует в рейтинге популярности комик Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 34% избирателей. Действующего президента поддерживают 14%, в активе экс-премьера Юлии Тимошенко – 12% электоральной поддержки. С большой долей вероятности выборы пройдут в два тура.
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