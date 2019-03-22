Клоуну Зеленскому крепко врезали после скандальных слов о Крыме

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский озвучил рецепт возвращения Крыма. Для нынешней политической элиты Незалежной актер высказал слишком радикальное мнение. После этого на юмориста обрушился шквал негатива.



В деле возвращения Крыма и Донбасса Киеву нужно идти на компромиссы с Москвой, уверен Зеленский. В интервью журналу "Новое время" юморист заявил о необходимости учитывать культурно-языковые особенности этих регионов.



Если бы Крым и Донбасс остались в составе Украины, то получили бы гораздо больше прав и свобод. Гораздо больше, чем в России, утверждает Зеленский.

В Сети провокационные высказывания комика не оценили. Компромисс может быть только один – отказ Украины от бандеровской идеологии и вступление в союзное государство с Россией и Белоруссией, прокомментировал пользователь DD HHH.

Другие усомнились, что человек с внешностью Зеленского может быть президентом. "От силы министр по туризму, или медицине", - заявил Никос Тележано. Третьи и вовсе назвали актера "клоуном".

В пользу переговоров с Россией Зеленский высказывался уже не раз. Без участия Москвы невозможно достичь мира на Украине, уверен он. Также актер выступает за подключение к переговорам США и Великобритании.

До президентских выборов на Украине – 2019 остается 10 дней. Если бы выборы состоялись сегодня, актер получил бы порядка 28% голосов избирателей. Эксперты полагают, что судьба президентского кресла решится во втором туре, где Зеленский встретится с Порошенко.