Убил родного брата: преступника Порошенко отправляют в тюрьму
Шокирующие сведения в канун президентских выборов обнародовали журналисты телеканала "1+1". В передаче "Украинские сенсации-2019" сделано заявление о коррупционных схемах Порошенко и причастности главы государства к заказным убийствам. Самое чудовищное в этой истории то, что президент Украины мог приложить руку к убийству старшего брата – Михаила Порошенко.
Журналисты телеканала ссылаются на молдавского политика Ренато Усатого. Тот уверяет, что в его распоряжении оказалось немало любопытных документов, подтверждающих совершение Порошенко многочисленных преступлений в Молдове.
Усатый показал копию постановления прокуратуры республики от октября 2012 года за подписью прокурора Лилиан Рудей. В документе сказано, что Порошенко организовал ОПГ и совершил ряд тяжких преступлений в Молдавии с 1996 по 2004 годы. В то время он только начинал политическую карьеру и был депутатом Верховной рады.
Речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах и хищениях. "Есть подозрения и в организации убийства своего родного брата, Михаила Порошенко", – подчеркнул Усатый. По упомянутым эпизодам возбуждено более 40 уголовных дел, уточнил молдавский политик.
Не исключено, что лидеру Незалежной придется отвечать за содеянное. До выборов президента Украины – 2019 остается неделя, а шансы Порошенко на победу по-прежнему невысоки. Если он проиграет, то оппоненты постараются как можно поскорее припомнить ему все грязные делишки.
Вместо того, чтобы думать о новом президентском сроке, Порошенко следует готовиться к тюрьме, заявила бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Она напомнила об антикоррупционных расследованиях, которые ведутся против украинского лидера в США и Европе.
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