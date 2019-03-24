Убил родного брата: преступника Порошенко отправляют в тюрьму

По президенту Украины Петру Порошенко давно плачет международный трибунал: на его руках кровь тысяч жителей Донбасса. Но этим "подвиги" лидера Незалежной не заканчиваются. Сообщается, что глава государства причастен к убийству собственного брата – Михаила. Вместо президентского кресла Порошенко может надолго угодить на тюремные нары.

Шокирующие сведения в канун президентских выборов обнародовали журналисты телеканала "1+1". В передаче "Украинские сенсации-2019" сделано заявление о коррупционных схемах Порошенко и причастности главы государства к заказным убийствам. Самое чудовищное в этой истории то, что президент Украины мог приложить руку к убийству старшего брата – Михаила Порошенко.



Журналисты телеканала ссылаются на молдавского политика Ренато Усатого. Тот уверяет, что в его распоряжении оказалось немало любопытных документов, подтверждающих совершение Порошенко многочисленных преступлений в Молдове.

Усатый показал копию постановления прокуратуры республики от октября 2012 года за подписью прокурора Лилиан Рудей. В документе сказано, что Порошенко организовал ОПГ и совершил ряд тяжких преступлений в Молдавии с 1996 по 2004 годы. В то время он только начинал политическую карьеру и был депутатом Верховной рады.

Речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах и хищениях. "Есть подозрения и в организации убийства своего родного брата, Михаила Порошенко", – подчеркнул Усатый. По упомянутым эпизодам возбуждено более 40 уголовных дел, уточнил молдавский политик.

Не исключено, что лидеру Незалежной придется отвечать за содеянное. До выборов президента Украины – 2019 остается неделя, а шансы Порошенко на победу по-прежнему невысоки. Если он проиграет, то оппоненты постараются как можно поскорее припомнить ему все грязные делишки.

Вместо того, чтобы думать о новом президентском сроке, Порошенко следует готовиться к тюрьме, заявила бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Она напомнила об антикоррупционных расследованиях, которые ведутся против украинского лидера в США и Европе.