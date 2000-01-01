Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Родился 26 сентября 1965 года в городе Болграде Одесской области. Избран главой государства 25 мая 2014 года.

После окончания вуза занялся бизнесом по продаже какао-бобов. Затем приобрел несколько кондитерских предприятий, объединив их впоследствии в группу "Рошен". Компания стала крупнейшим производителем кондитерских изделий на Украине.

Политическую карьеру начал в 1998 году, когда избрался депутатом Верховной рады от Социал-демократической партии Украины. В 2000 году покинул ее и создал независимую левоцентристскую фракцию "Солидарность". Принимал участие в создании Партии регионов, но быстро ушел оттуда, возглавив кампанию блока Виктора Ющенко "Наша Украина", от которого прошел в парламент.

В 2004-2005 годах был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. В 2006-м вновь избран в Раду от "Нашей Украины". С февраля 2007 года Порошенко возглавлял совет Национального банка Украины. В октябре 2009-го назначен главой МИДа, но потом Ющенко вернул его в Совет национальной безопасности и обороны.

В 2012 году тогдашний президент Виктор Янукович назначил Порошенко главой Министерства экономического развития и торговли, но вскоре его избрали депутатом Рады, и он покинул пост. Во время Евромайдана активно поддержал сторонников свержения Януковича, став одним из лидеров протестующих.

Жена Петра Порошенко - Марина Анатольевна, по образованию врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Домохозяйка. Возглавляет благотворительный фонд мужа. Петр и Марина Порошенко имеют четырех детей.