Президентские выборы на Украине под угрозой срыва. Лидер Незалежной Петр Порошенко сомневается в своей победе из-за недостаточной поддержки избирателей. Риск поражения заставляет главу государства отказаться от выборов.



Украинский лидер не хочет проводить выборы, поэтому попытается сорвать голосование очередной провокацией в Донбассе. С заявлением о намерениях Петра Порошенко выступил глава пресс-службы вооруженных сил Донецкой народной республики Даниил Безносов.



По его словам, для отказа от выборов Киеву необходимы две громкие провокации: одна – против сотрудников ОБСЕ, другая – против мирных граждан, с как можно большим числом жертв. Безносов заявил, что инциденты возможны на подконтрольной Украине территории Донбасса.

В качестве доказательства представитель ДНР рассказал о минировании пунктов пропуска. "Прихвостни Порошенко закрывают КПВВ "Станица Луганская" и насильно отправляют мирных жителей на минные поля, установленные в районе КПВВ "Золотое", – уточнил Безносов.

Подрыв мирных жителей на минах Порошенко попытается представить как очередной акт "российской агрессии". После этого ничего не помешает украинскому лидеру отменить выборы и начать полномасштабные боевые действия, уверен представитель вооруженных сил ДНР.

Да какой Порошенко - президент "мира"! Он элементарный президент "войны", да ещё какой - братоубийственной. Короче - главный коррупционер Украины, русофоб, лицемер, провокатор. Ещё короче - урод!!! — Геннадий Повитков (@gpovitkov) 25 марта 2019 г.

Подобный вариант развития событий не стоит сбрасывать со счетов, учитывая, что Порошенко имеет все шансы остаться по итогам голосования у разбитого корыта. За неделю до президентских выборов на Украине рейтинг лидера страны оставляет желать лучшего: за него готовы проголосовать 15-17% избирателей.

Предвидя поражение Порошенко, украинская элита открыто бросает ему вызов. На прошлой неделе глава МВД Арсен Аваков объявил об отказе подчиняться главе государства. Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко призвала лидера Незалежной готовиться к тюрьме.