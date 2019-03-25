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Политика

Сделано заявление об отказе Порошенко от выборов

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президентские выборы на Украине под угрозой срыва. Лидер Незалежной Петр Порошенко сомневается в своей победе из-за недостаточной поддержки избирателей. Риск поражения заставляет главу государства отказаться от выборов. 
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Украинский лидер не хочет проводить выборы, поэтому попытается сорвать голосование очередной провокацией в Донбассе. С заявлением о намерениях Петра Порошенко выступил глава пресс-службы вооруженных сил Донецкой народной республики Даниил Безносов.

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По его словам, для отказа от выборов Киеву необходимы две громкие провокации: одна – против сотрудников ОБСЕ, другая – против мирных граждан, с как можно большим числом жертв. Безносов заявил, что инциденты возможны на подконтрольной Украине территории Донбасса.

В качестве доказательства представитель ДНР рассказал о минировании пунктов пропуска. "Прихвостни Порошенко закрывают КПВВ "Станица Луганская" и насильно отправляют мирных жителей на минные поля, установленные в районе КПВВ "Золотое", – уточнил Безносов.

Подрыв мирных жителей на минах Порошенко попытается представить как очередной акт "российской агрессии". После этого ничего не помешает украинскому лидеру отменить выборы и начать полномасштабные боевые действия, уверен представитель вооруженных сил ДНР.

Подобный вариант развития событий не стоит сбрасывать со счетов, учитывая, что Порошенко имеет все шансы остаться по итогам голосования у разбитого корыта. За неделю до президентских выборов на Украине рейтинг лидера страны оставляет желать лучшего: за него готовы проголосовать 15-17% избирателей.

Предвидя поражение Порошенко, украинская элита открыто бросает ему вызов. На прошлой неделе глава МВД Арсен Аваков объявил об отказе подчиняться главе государства. Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко призвала лидера Незалежной готовиться к тюрьме. 

Автор: Иван Поляков25 марта 2019, 10:18
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