Хамоватого Порошенко отправили на поклон к Путину

Как бы ни пытался президент Украины Петр Порошенко храбриться, сколько бы ни делал хамских выпадов в адрес Владимира Путина, с российским лидером главе Незалежной все равно придется договариваться. Если Порошенко хочет сесть в президентское кресло второй раз, то ему предстоит усмирить свою спесь и пойти на договоренности с Кремлем, отмечают эксперты.



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