Хамоватого Порошенко отправили на поклон к Путину
Последний съезд пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко", где украинский лидер заявил о своем выдвижении, прошел под лозунгом "Или Порошенко, или Путин", напомнил политолог Петр Олищук.
Эксперт разглядел в нем "логическую проблему". Если за всеми остальными кандидатами в президенты Украины, кроме Порошенко, стоит Путин, то союз с ними – это сотрудничество с российским лидером.
По мнению Олищука, без второго тура выборы главы государства не обойдутся, и если действующий президент хочет побеждать, то ему придется договариваться с другими кандидатами, привлекать к себе их избирателей, создавать коалиции.
Перед Порошенко сейчас два варианта действий, полагает эксперт: "То есть союз с Путиным? Или решительное отбрасывание любой помощи от Путина и гордое поражение?"
��‼️Сенсация! На выборах в Украине победит... либо Порошенко...либо Путин! #порошенко #путин #выборы pic.twitter.com/3h96sLcpBq— Tishaepta (@tishaepta) 29 января 2019 г.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. На сегодняшний день в списке кандидатов – около 20 человек. Помимо Петра Порошенко, это лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, руководитель фонда "Украинская перспектива" Александр Вилкул и другие политики.
Порошенко объявил о своем выдвижении на второй срок в ходе съезда своих сторонников в Киеве 29 января. Глава государства пообещал продолжать курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз.
Исследователи по-разному оценивают его рейтинг. Одни социологи утверждают, что за Порошенко готовы проголосовать 12% украинцев, другие говорят о 17%, а третьи уверяют, что его реальный рейтинг – ниже 10%.
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