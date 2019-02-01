Хамоватого Порошенко отправили на поклон к Путину

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Пятница 1 февраля
Лента новостей
17:54
Здоровье занесенного снегом Мерзликина вызвало опасение
17:50
"Единая Россия" освободит учителей от административной нагрузки
17:49
В Ростове эвакуировали посетителей супермаркета из-за дымовой шашки
17:21
Мать известной певицы погибла в страшном ДТП
16:54
Исхудавший Меньшиков напугал болезненным видом
16:50
В питерском ресторане начали готовить из отходов
16:25
Совет на выходные
16:22
Бузова кардинально изменила внешность
16:08
Есть пострадавшие: в Башкирии вылетел в кювет автобус с детьми
15:57
Навальный снял фальшивку про "детскую эпидемию"
15:46
Гузеева показала редкое фото с Глаголевой
15:14
"Неприятно идеален": Брежнева высказалась о красавце-Лазареве
14:29
В Кузбассе за рулем автомобиля сгорел водитель
14:21
"Килограммы денег и золотые слитки": роскошная жизнь криминального клана Арашуковых
13:59
"Толстая прыщавая уродина": у заносчивой пассии Петросяна лопнуло терпение
13:51
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 февраля 2019 года
13:43
Болезнь без диагноза
13:40
Спустя 60 лет: рассекречены сенсационные данные по делу Дятлова
13:31
В Коми укравшим шоколадки подросткам вынесли суровый приговор
12:55
Ученицу Табакова втянули в жуткое дело с похищением ребенка
12:47
"Порнофильмы" против "Аквариума": "Чартова дюжина" едет в Северную столицу
12:38
Лишившийся мужского органа известный певец запил после потери жилья
12:15
Оставшаяся без волос Волочкова показала нового мужчину
12:06
Прилюдно ласкавший жену Порошенко привел народ в ярость
11:45
Главные события Москвы
11:41
Звезда фильма "Пролетая над гнездом кукушки" умерла в одиночестве
11:11
Оскандалившаяся из-за драки мужа Собчак сделала неожиданный ход
11:05
Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон
10:53
Боец Федор Емельяненко в пятый раз стал отцом
10:47
Больной раком Юдашкин почти не говорит
10:39
У звезды "Дома-2" провалился нос после пластических операций
10:27
Вор похитил картину Куинджи из Третьяковки ради встречи с Путиным
10:21
В Чите машина скорой помощи протаранила несколько иномарок
09:57
В Москве у здания "Гидропроекта" обрушился навес
09:48
"Куда девать 30 миллиардов?!" – сенатор Арашуков удивил Соловьева
09:45
Что скрывает Ани Лорак: подробности развода певицы
09:23
Умерла самая пожилая россиянка
09:09
По следам Кати Лель: финалиста "Битвы экстрасенсов" похитили инопланетяне
08:58
Галкин вынудил опозоренную Ахеджакову бежать
08:43
В Кизляре загорелся торговый центр
08:18
Оставила следы: Канделаки распекли за скандальную связь с сенатором Арашуковым
08:11
Истерзанная Кейт Миддлтон отказалась от еды из-за стычек с Меган Маркл
07:30
Сделано паническое заявление о вреде Крымского моста
03:12
"Отрежь ресницы": экс-участница об унижениях на шоу "Дом-2"
23:05
Чтобы возлюбленный не соскочил: Волочкова от икон бросилась к колдунье
22:01
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
21:58
Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
21:48
Американцы умирают от холода
21:20
Лорак приписали роман с женатым мужчиной
21:11
"Вытаскивает из любой ямы": Хакамаду опекает особенная дочь
20:52
Под Москвой построят девять комплексов по переработке отходов
20:47
"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
20:35
В России стали покупать меньше пива
20:31
Известную актрису нашли умирающей в квартире в Москве
20:20
Полиция в Ижевске ликвидировала наркопритон
20:03
Винокур влез в скандал Ахеджаковой и Галкина
19:50
Воровал кирпичи: в Татарстане в заброшенной котельной погиб рабочий
19:39
Пьяный сотрудник ГИБДД насмерть сбил пешехода
19:23
"Закройте ее в конюшне!": пышку из "Дома-2" распекли за истерику
19:23
Жителю Тюменской области грозит тюрьма после спора из-за парковки
18:44
Конец света произойдет 1 февраля
18:37
Буйный житель Омска отогнал врачей от избитого брата
18:28
В Нижнем Новгороде пропал второй за неделю таксист
18:16
Пережившая контакт с НЛО Лель заявила о планете своих клонов
18:14
Рядом с Азовом сел на мель сухогруз из Турции
18:00
Обвалившийся курс рубля добьет россиян в феврале
17:34
Всплыли сенсационные подробности в деле сенатора Арашукова
17:09
Роскошная Брежнева затмила молодую модель
17:02
Волочкова бесстыдно задрала ногу перед рычащим от удовольствия Джигурдой
16:55
Упадет в любой момент и уничтожит Москву: россиян предупредили об астероиде
16:40
Прячущая живот Савельева выбирает "детские" обои
16:08
Петросян впервые вывел в свет молодую помощницу
16:01
Как западные СМИ создают негативный образ России
16:01
Рука Кремля: недобитого Порошенко спасли 11 раз
16:00
Для борьбы с гололедом Финляндия увеличивает объемы применения реагентов
15:49
"Купила себе мальчика": звезда группы "Мираж" променяла больного мужа на молодого любовника
15:40
Участники "Уральских пельменей" шокировали постаревшим видом
15:02
У Крымского моста зафиксирована подозрительная активность
15:02
Почему стало модно пить сухое вино
14:51
Скабеева осудила Волочкову за шпагат с Арашуковым
14:42
Всплыл конфиденциальный документ о близости Пугачевой и Кузьмина
14:38
Авария века: на льду Байкала столкнулись дрифтующие Lexus и Toyota (видео)
14:35
"Путин знал": в Кремле отреагировали на секретное задержание
14:20
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 января 2019 года
13:54
Массовая эвакуация: по всей России народ гонят на улицы из-за угрозы взрыва
13:53
Истерзанная болезнью жена умерла на руках у известного актера
13:39
Собчак упросила Галкина сделать на нее пародию
13:38
Арбенину со смазливым красавчиком сняли во время любовных утех
13:34
Рок-поэма "Моби Дик": в океане поэзии и рока
13:30
Врачи в Домодедово вырезали инородное тело из сердца 60-летнего мужчины
13:23
Муж-изменщик после развода с Лорак объявил войну за дочь
13:12
Лукашенко бежит на поклон к Путину после гнусной выходки
13:09
Сторонники "Единой России" поддержали сотни проектов НКО
12:59
"Пошли вон!": Фатеева погнала поганой метлой ненавистных детей и внуков
12:44
В Москве эвакуировали ТЦ "РИО"
12:44
Известную актрису жестоко избили на глазах у 7-летней дочери
12:18
Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом
12:15
"Лебединое озеро" и "Щелкунчик" возвращаются на сцену Кремля
12:05
"Отрывали с мясом": Боня раскрыла шокирующие подробности операции маленькой дочери
12:00
Володин: Закон о паллиативной помощи должен быть качественным
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галкин обнародовал то, о чем умолчала Ахеджакова
Наглец Лукашенко вонзил нож в спину Путину
Богачку Кравец унизили в магазине для бедных
Конец света произойдет 1 февраля
Получившую срок Бледанс ожидает трансплантация почки
Бросившая миллионера Кравец "бомжует" в хрущевке
Политика

Хамоватого Порошенко отправили на поклон к Путину

Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: Дни.ру
Как бы ни пытался президент Украины Петр Порошенко храбриться, сколько бы ни делал хамских выпадов в адрес Владимира Путина, с российским лидером главе Незалежной все равно придется договариваться. Если Порошенко хочет сесть в президентское кресло второй раз, то ему предстоит усмирить свою спесь и пойти на договоренности с Кремлем, отмечают эксперты.  

Продолжение: Тимошенко нелепо оправдалась за нокаут от Зеленского

прочитано 1567 раз

Последний съезд пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко", где украинский лидер заявил о своем выдвижении, прошел под лозунгом "Или Порошенко, или Путин", напомнил политолог Петр Олищук.  

ПО ТЕМЕ

Путин погрозил безбожнику Порошенко

Порошенко предложил выбрать Путина президентом Украины

 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Эксперт разглядел в нем "логическую проблему". Если за всеми остальными кандидатами в президенты Украины, кроме Порошенко, стоит Путин, то союз с ними – это сотрудничество с российским лидером.  

По мнению Олищука, без второго тура выборы главы государства не обойдутся, и если действующий президент хочет побеждать, то ему придется договариваться с другими кандидатами, привлекать к себе их избирателей, создавать коалиции.  

Перед Порошенко сейчас два варианта действий, полагает эксперт: "То есть союз с Путиным? Или решительное отбрасывание любой помощи от Путина и гордое поражение?" 

Выборы президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. На сегодняшний день в списке кандидатов – около 20 человек. Помимо Петра Порошенко, это лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, руководитель фонда "Украинская перспектива" Александр Вилкул и другие политики. 

Порошенко объявил о своем выдвижении на второй срок в ходе съезда своих сторонников в Киеве 29 января. Глава государства пообещал продолжать курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз.   

Исследователи по-разному оценивают его рейтинг. Одни социологи утверждают, что за Порошенко готовы проголосовать 12% украинцев, другие говорят о 17%, а третьи уверяют, что его реальный рейтинг – ниже 10%.


Автор: Иван Поляков1 февраля 2019, 16:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Политика

Обезьяна с гранатой: почему Зеленский не станет президентом
Пьяница Порошенко получил страшный удар от Меркель
Наглец Лукашенко вонзил нож в спину Путину
Успеху везунчика Зеленского нашли объяснение

Шоу-бизнес

Здоровье занесенного снегом Мерзликина вызвало опасение
Мать известной певицы погибла в страшном ДТП
"Разведенка с прицепом": Лорак отказалась от вялого секса
Исхудавший Меньшиков напугал болезненным видом

Проишествия

Массовая эвакуация: по всей России народ гонят на улицы из-за угрозы взрыва
Злой рок: в спортивном центре на месте гибели 28 человек в Москве произошел пожар (видео)
Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи
Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Политика

Наглец Лукашенко вонзил нож в спину Путину

Батька предал Россию
Шоу-бизнес

Истерзанная Кейт Миддлтон отказалась от еды из-за стычек с Меган Маркл

Супруга принца Уильяма сильно исхудала
Шоу-бизнес

Бузова кардинально изменила внешность

Снимок нового образа появился в соцсетях
Шоу-бизнес

Ученицу Табакова втянули в жуткое дело с похищением ребенка

Артистка арестована

Гороскоп

Совет на выходные
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева
5 простых ритуалов по привлечению денег

Фоторепортажи

Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон
Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом
Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир
Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого

Спорт

"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву
Танец Овечкина с маленькой девочкой вызвал умиление (видео)
Врачебная ошибка: жену Ягудина в пятый раз положили под нож

Регионы

Сделано паническое заявление о вреде Крымского моста
Валуев помог инвалиду детства с поступлением в колледж
Призрак Аршавина терроризирует россиян
Взрывы у Крымского моста: сделано шокирующее заявление
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru