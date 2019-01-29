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Политика

Чем обернется для Украины второй срок пьяницы Порошенко

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Украинцам не позавидуешь, если Петр Порошенко переизберется на второй срок. Зарекомендовавший себя неблаговидными поступками президент, наверняка, еще не раз предстанет перед публикой в нетрезвом виде. Но это будет самое безобидное из того, к чему стоит подготовиться гражданам Незалежной.

Продолжение: Посланный на второй срок Порошенко вляпался в громкий скандал
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31 марта 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. На главный пост в стране претендуют более 30 человек, Центризбирком уже зарегистрировал 13 кандидатов, среди них пока нет Петра Порошенко, но это дело техники – действующий президент только сегодня заявил о своем намерении баллотироваться на высший пост в стране.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Согласно разным опросам общественного мнения, Петр Порошенко занимает третью иди четвертую строчку в рейтингах популярности кандидатов, уступая лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, артисту Владимиру Зеленскому и оппозиционеру Юрию Бойко. Но эксперты не исключают того, что Порошенко запросто может выйти во второй тур и в этом случае есть большая вероятность его победы на выборах.

Если это случится, что украинцам придется еще пять лет терпеть политику шоколадного короля, который довел страну практически до дефолта. За годы правления Петр Порошенко развязал войну в своей стране, прекратил все отношения с Россией, набрал  миллиарды долларов кредитов у международных организаций, повысил цены и тарифы на все, выжил из страны три миллиона граждан, а оставшихся довел до полуголодного состояния.

Экономисты вменяют Порошенко практически полное разрушение промышленности и, кроме того, В 2018 году Украина была признана самой бедной страной Европы, отняв пальму первенства у соседней Молдавии.

Фото: president.gov.ua

При этом стоит напомнить два обещания Порошенко, которые он давал сразу же после присяги в 2014 году. Президент поклялся прекратить войну в Донбассе за две недели и отказаться от своих бизнес-активов в кондитерсокой и другой сферах. Ничего из этого сделано не было: война на юго-востоке продолжается в вялотекущем режиме, а фабрики, заводы и пароходы продолжат приносить прибыль Петру Алексеевичу.

В предвыборной гонке довольно странно ведет себя Юлия Тимошенко, которая зачем-то пытается поднять рейтинг Петра Порошенко перед выборами. Он сейчас колеблется вокруг 11%, а лидер "Батькивщины" заявила, что считает Порошенко своим соперником во втором туре президентских выборов. Так она поднимает планку и своих народных симпатий, и пытается изменить отношение общества к действующему президенту.

Фото: president.gov.ua

Разумеется, чем ближе выборы на Украине, тем больше там звучат слова о мире с Россией, это необходимо кандидатам для повышения своего рейтинга. Вот и Петр Порошенко, выступая сегодня на представительном форуме с участием министров и депутатов, заявил, что Украине просто необходим  мир с Россией. На этой встрече ее гости увидели довольно странный ролик: на экранах появилось изображение российского и украинского президентов с надписью: "Либо Порошенко, либо Путин".

Многие тут же подумали, что в избирательном бюллетене на выборах 31 марта будет и фамилия лидера России, а официальный представитель российского МИД Мария Захарова даже посмеялась над этим казусом у себя в Facebook. "А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени", – написала дипломат.

К слову сказать, Владимир Путин не так давно уже высказал свое отношение к нынешней украинской власти, сказав, что Москва ждет, когда в Киеве  будет выбрана новая команда, с которой будут выстаиваться новые отношения. Надежда на это есть, остается дождаться 31 марта.

Автор: Александр Комаров29 января 2019, 21:53
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