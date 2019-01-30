Это подстава: лжец Порошенко вляпался в грязный скандал
По словам Савренко, более известной как Alyona Alyona, на съезд Порошенко ее заманили и фактически подставили. Артистка рассказала, что ей предложили приехать на конференцию по благотворительности с участием меценатов и активистов. Она не знала, что это политическое мероприятие.
Исполнительница отметила, что целью мероприятия якобы была помощь детскому саду. "Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампанию Петра Порошенко", – написала Савренко на своей странице в Facebook.
По словам артистки, когда она все поняла, поспешила покинуть мероприятие. Участвовать в деятельности каких-либо политических организаций она отказалась.
Не менее интересные сведения о подготовке съезда озвучил бывший замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов. Чиновник отметил, что окружению Порошенко пришлось уговаривать мэров городов посетить мероприятие, а массовку завозить автобусами.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. О выдвижении на второй срок Петр Порошенко объявил в ходе съезда в Киеве накануне. По его словам, Незалежная должна продолжить курс на вступление в НАТО и Евросоюз.
Социологи по-разному оценивают рейтинг Порошенко. Кто-то утверждает, что за главу государства готовы проголосовать 12% украинцев, другие говорят о 17%, а третьи уверяют, что реальный уровень поддержки президента - ниже 10%.
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