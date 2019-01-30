Это подстава: лжец Порошенко вляпался в грязный скандал

Выясняются любопытные подробности съезда в Киеве, на котором Петр Порошенко объявил о намерении побороться за второй президентский срок. Известная украинская рэп-исполнительница Алена Савренко пролила свет на детали организации мероприятия. Оказалось, люди участвовали в нем не по своей воле.



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