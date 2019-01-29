Порошенко предложил выбрать Путина президентом Украины
На экранах появилось изображение российского и украинского президентов с надписью: "Либо Порошенко, либо Путин". Многие тут же подумали, что в избирательном бюллетене на выборах 31 марта будет и фамилия лидера России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посмеялась над этим казусом и написала у себя в Facebook: "А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени".
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На главный пост в стране претендуют более 30 человек, Центризбирком уже зарегистрировал 13 кандидатов. Согласно опросам общественного мнения, действующий президент Петр Порошенко занимает третью строчку в рейтингах популярности кандидатов, уступая лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и артисту Владимиру Зеленскому. Тем не менее наблюдатели допускают, что у Порошенко еще есть шансы выйти во второй тур.
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