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Политика

Путин поставил на место безбожника Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: Дни.ру
Владимир Путин послал недвусмысленный сигнал Петру Порошенко. Президент России пообещал отстаивать права и свободы граждан в области вероисповедания. Происходящее на Украине Путин назвал фальшивым проектом, не имеющим отношения к вере.
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Россия уважает независимость церковной жизни на Украине, но оставляет за собой право делать все, чтобы защитить права верующих, предупредил президент, выступая на торжественном собрании, посвященном десятилетию Поместного собора РПЦ и интронизации патриарха Кирилла.

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Любое вмешательство в церковные дела недопустимы, Россия никогда не будет в них вмешиваться, в том числе и на Украине. То, что там сейчас происходит, не имеет отношения к вере, а церковный проект Порошенко основан на спекуляциях и политиканстве, констатировал Путин.

"Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", – сказал президент.

Глава государства имел в виду предоставление автокефалии украинской церкви. Пляски вокруг томоса продолжаются в Незалежной уже около месяца, за это время националисты выгнали верующих из нескольких приходов для того, чтобы сделать их частью Православной церкви Украины.

Напомним, что Петр Порошенко вместе с главой ПЦУ митрополитом Епифанием 6 января получили из рук вселенского патриарха Варфоломея томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

После этого Петр Порошенко вместе со священниками начал возить документ в стеклянной раме по стране, рассказывая жителям о своих заслугах в получении документа. Эту поездку, во время которой были зафиксированы многочисленные стычки сторонников и противников президента, в народе прозвали томос-туром.

Автор: Александр Комаров31 января 2019, 18:59
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