Путин поставил на место безбожника Порошенко

Владимир Путин послал недвусмысленный сигнал Петру Порошенко. Президент России пообещал отстаивать права и свободы граждан в области вероисповедания. Происходящее на Украине Путин назвал фальшивым проектом, не имеющим отношения к вере.

прочитано 1379 раз