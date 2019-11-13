Нерешительный Зеленский попал в зависимость от Порошенко

Громкими новостями с Украины уже никого не удивишь. Но
задержание высокопоставленной чиновницы Светланы Кондзели произвело эффект
разорвавшейся бомбы. Ее подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч
долларов. Пикантности ситуации добавляет то, что работала она главой
департамента публичной информации в администрации президента Украины. Иными
словами, под носом у Владимира Зеленского.
"Послужной список" у Кондзели оказался солидным. За валюту сотрудница офиса Зеленского "решала" нужные определенным людям вопросы и торговала информацией о встречах и передвижениях президента, сообщал телеграм-канал "Легитимный".
В свою очередь телеграм-канал "Крокодил" напомнил, что Кондзеля работала с Петром Порошенко. В департаменте публичной информации она с 2014 года.
"Если вы оставляете людей из окружения Порошенко и намерены таким образом отмазаться от провала, то у вас ничего не выйдет. Это недоразумение осталось работать, новую власть полностью устроила", – недоумевают авторы.
Коррупционный скандал нанесет удар по репутации Зеленского, который и без того находится в трудном положении. "Господин президент, пересмотрите вашу кадровую политику и выкиньте из окружения людей, которые намеренно топят ваш рейтинг", – советует "Крокодил".
Зеленский то ли не захотел, то ли не решился вычистить из своего окружения кадры, связанные с Порошенко. Теперь президент автоматически попал в зависимость от этих людей. Любой их шаг, любой скандал вокруг них будет молниеносно бить по рейтингу главы государства.
Создается впечатление, что Зеленский не в курсе, что творят его соратники и подчиненные. Некоторые из них, очевидно, ведут собственную игру. На днях появилась информация о том, что часть депутатов пропрезидентской фракции "Слуга народа" активно продвигает в парламент людей, близких к Петру Порошенко. Дошло до того, что депутат Максим Бужанский обвинил однопартийцев в создании неформальной коалиции с партией экс-президента "Европейская солидарность".
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