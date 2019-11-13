Поймали на взятке: Зеленский вляпался в грандиозный скандал

Служба безопасности Украины задержала главу департамента
обеспечения доступа к публичной информации Светлану Кондзелю. Правоохранители
подозревают работницу офиса президента в получении взяток.
Взяли Кондзелю с поличным. Она требовала 300 тысяч долларов за назначение на должность в "Нафтогазе Украины". В администрации Зеленского подтвердили задержание. "Для главы государства нет своих и чужих", – прокомментировали там.
Кондзеля не только "решала" нужные вопросы в офисе президента, но и торговала информацией из ближайшего окружения Зеленского. Об этом сообщает телеграм-канал "Легитимный".
"Определенные люди платили Светлане за слив информации еще до того, как она попадет в СМИ и на официальный сайт офиса президента", – отметил автор со ссылкой на собственные источники.
Как пишет "Легитимный", Кондзеля получала средства за данные о передвижениях и встречах первых лиц. Также она передавала информацию о посетителях офиса Зеленского.
Ну вот, ЗеЛифт впервые рухнул под чиновницей из ОП...— Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) November 12, 2019
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Сотрудниками НАБУ на взятке в 150 тысяч долларов задержана директор департамента Офиса президента Светлана Кондзеля.
Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента pic.twitter.com/sjvTA4YXtu
Соратники президента Незалежной периодически оказываются в центре скандала. Ранее журналисты заметили премьер-министра Алексея Гончарука на концерте неонацистской группы в Киеве. Глава правительства поспешил оправдаться: мол, посетил сомнительное мероприятие "из уважения к украинским силовикам".
Весело проходят будни депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа". В частности, Богдан Яременко попался на переписке с женщинами легкого поведения на сайтах знакомств. По всей видимости, Владимиру Зеленскому следовало тщательнее отбирать людей в свою команду.
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