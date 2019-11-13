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Политика

МВФ поставил ультиматум сдавшему назад Зеленскому

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Яростные баталии вокруг украинских черноземов продолжаются. Предложивший распродать землю в частные руки Владимир Зеленский внезапно сдал назад и прислушался к голосу общественности. Однако в дело вмешался Международный валютный фонд.
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Законопроект о свободном рынке земли – словно мина замедленного действия под Украиной. С молотка могут уйти 40 миллионов гектаров черноземов. Это 70% территории страны, ее лучшие земли. Большая часть граждан – 72% – резко против.  

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Инициативу Владимира Зеленского Верховная рада должна была рассмотреть 12 ноября, но в последний момент законопроект сняли с голосования. Президент выступил с обращением и поспешил успокоить граждан: дескать, землю будут продавать только украинцам, а иностранцам лишь в том случае, если народ даст согласие на референдуме.   

Зеленского можно понять: из-за скандального законопроекта и без того падающий рейтинг может рухнуть, но как объяснить это Западу? "Партнеры" давно мечтают прибрать к рукам сотни тысяч гектаров плодородных земель.  

К украинским черноземам неравнодушны не только частные иностранные компании, но и Международный валютный фонд. Тот самый, чью кредитную удавку Украина самозабвенно затягивает на своей шее последние пять лет.  

Штаб-квартира Международного валютного фонда. МВФ и Зеленский. Фото: commons.wikimedia.org

Помимо повышения тарифов на услуги ЖКХ и сокращения социальных обязательств, организация "настоятельно рекомендовала" Киеву открыть свободный рынок земли. В противном случае о новых займах Зеленский и его команда могут забыть.   

Долго ждать не пришлось: в сентябре соответствующий законопроект поступил в Верховную раду. Однако голосовать за него парламентарии не спешат, Зеленский тоже не проявляет рвения.   

В МВФ от медлительности Киева не в восторге. Неуверенного Зеленского было решено "ускорить". Как сообщает телеграм-канал "Резидент", финансовая организация поставила ультиматум руководству Украины.   

"Для получения новой программы от Фонда необходимо проголосовать за законопроект о рынке земли", – сообщает автор со ссылкой на источник в офисе Зеленского.  

Стоит отметить, что за время независимости Украина накопила долгов на 76 миллиардов долларов, из них 13 миллиардов принадлежат Валютному фонду. "Я не думаю, что МВФ должен ставить нам какие-то другие условия, кроме экономических", – говорил Владимир Зеленский

Автор: 13 ноября 2019, 06:35

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