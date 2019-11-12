Стало известно о тайной связи Зеленского и Порошенко

Имя Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах. На
протяжении последних месяцев эксперты гадали, когда бывшего президента арестуют.
Но несмотря на все обвинения, трогать бывшего главу государства, а ныне
депутата Верховной рады не будут.
Между новыми и старыми властями существует некая система договоренностей, сообщает телеграм-канал "Шаурма Зеленского". "Он неприкасаемый, причем, скорее всего, навсегда. Договорняк", - пишут авторы.
Более того, окружение Владимира Зеленского помогает Петру Порошенко выводить деньги за границу, сообщил юрист Андрей Портнов. "Генеральный прокурор дает все возможности сегодня Петру Порошенко и его политическому окружению, которое причастно к отмыванию преступных доходов, хищениям у армии, хищениям у бюджета. Власть дает им фактически спрятать эти доходы", – сказал адвокат в прямом эфире телеканала "112 Украина".
Президент Зеленский сейчас выглядит более усталым, чем Порошенко к концу своего второго срока.— Родина Любовь ���� (@RussiaLoveVera) November 5, 2019
А представляете, как устал Коломойский дергать его за ниточки?
В начале ноября журналистам стало известно, что Петр Порошенко переписал основные активы на старшего сына Алексея. Речь идет о главной структуре корпорации "Рошен" – ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания". Кроме того, отпрыск экс-президента стал собственником предприятий "Рошен де-люкс", "Рошен Мир" и "Рошен-Волынь".
Между тем расследования в отношении Порошенко продолжаются. Правоохранители заинтересовались ролью властей в прошлогодней провокации в Керченском проливе. Следователи не исключают, что моряков умышленно отправили на прорыв в Азовское море.
Аукнуться Порошенко могут и события июля 2014 года. В разгар тяжелых боев в Донбассе бюджет армии урезали на 34 миллиона гривен. Портнов полагает, что эти деньги Порошенко и его окружение присвоили и вывели за границу.
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