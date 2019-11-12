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Политика

Стало известно о тайной связи Зеленского и Порошенко

Владимир Зеленский и Петр Порошенко; Украина; 2019. Фото: Дни.ру
Многие продолжают ждать от Владимира Зеленского суда над Петром Порошенко. Но бывший президент, видимо, чувствует себя вольготно. С шокирующим заявлением об отношениях старой и новой власти выступил юрист и экс-сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. 
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Имя Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах. На протяжении последних месяцев эксперты гадали, когда бывшего президента арестуют. Но несмотря на все обвинения, трогать бывшего главу государства, а ныне депутата Верховной рады не будут.

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Между новыми и старыми властями существует некая система договоренностей, сообщает телеграм-канал "Шаурма Зеленского". "Он неприкасаемый, причем, скорее всего, навсегда. Договорняк", - пишут авторы.

Более того, окружение Владимира Зеленского помогает Петру Порошенко выводить деньги за границу, сообщил юрист Андрей Портнов. "Генеральный прокурор дает все возможности сегодня Петру Порошенко и его политическому окружению, которое причастно к отмыванию преступных доходов, хищениям у армии, хищениям у бюджета. Власть дает им фактически спрятать эти доходы", – сказал адвокат в прямом эфире телеканала "112 Украина".

В начале ноября журналистам стало известно, что Петр Порошенко переписал основные активы на старшего сына Алексея. Речь идет о главной структуре корпорации "Рошен" – ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания". Кроме того, отпрыск экс-президента стал собственником предприятий "Рошен де-люкс", "Рошен Мир" и "Рошен-Волынь".

Между тем расследования в отношении Порошенко продолжаются. Правоохранители заинтересовались ролью властей в прошлогодней провокации в Керченском проливе. Следователи не исключают, что моряков умышленно отправили на прорыв в Азовское море.

Аукнуться Порошенко могут и события июля 2014 года. В разгар тяжелых боев в Донбассе бюджет армии урезали на 34 миллиона гривен. Портнов полагает, что эти деньги Порошенко и его окружение присвоили и вывели за границу.

Автор: 12 ноября 2019, 13:44
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