Стало известно о тайной связи Зеленского и Порошенко

Многие продолжают ждать от Владимира Зеленского суда над Петром Порошенко. Но бывший президент, видимо, чувствует себя вольготно. С шокирующим заявлением об отношениях старой и новой власти выступил юрист и экс-сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.



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