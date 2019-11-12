Соратники жестко подставили доверчивого Зеленского

Некоторые члены команды главы государства принялись
продвигать на высокую позицию в парламент бывшего главу одиозного Института
национальной памяти Владимира Вятровича. Данная структура хорошо известна
благодаря масштабным фальсификациям украинской истории в антироссийском ключе.
О том, что однопартийцы помогают Вятровичу получить мандат, сообщил "слуга народа" Максим Бужанский. Стать депутатом одиозный парламентарий может благодаря супруге экс-генпрокурора Юрия Луценко Ирине, которая вовремя отказалась от исполнения обязанностей парламентария, сославшись на проблемы со здоровьем.
По словам Бужанского, в Раде образовалась ситуативная коалиция между "Слугой народа" и партией Порошенко "Европейская солидарность". "ЕС" нужно завести в Раду Вятровича вместо Ирины Луценко", – написал парламентарий в своем телеграм-канале. Депутат недоумевает: с какой стати его однопартийцам потребовалось помогать людям Порошенко?
Кадры Порошенко постепенно проникают и в правительство. Так, широко известная в узких кругах сторонница гей-парадов Светлана Залищук стала советником премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики. По всей видимости, некоторые члены команды Зеленского тайком от президента преследуют собственные интересы.
Неладное заметил и юрист Андрей Портнов. Команда Зеленского помогает Порошенко выводить деньги за пределы страны, уверен адвокат.
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