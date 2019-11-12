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Политика

Соратники жестко подставили доверчивого Зеленского

Владимир Зеленский; Украина; 2019. Фото: www.globallookpress.com
Владимиру Зеленскому стоило бы внимательнее смотреть за своими соратниками. За спиной главы государства его окружение ведет свою игру. Как оказалось, члены "Слуги народа" помогают трудоустраивать на должности в Верховной раде людей, близких к экс-президенту Петру Порошенко. 
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Некоторые члены команды главы государства принялись продвигать на высокую позицию в парламент бывшего главу одиозного Института национальной памяти Владимира Вятровича. Данная структура хорошо известна благодаря масштабным фальсификациям украинской истории в антироссийском ключе.

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О том, что однопартийцы помогают Вятровичу получить мандат, сообщил "слуга народа" Максим Бужанский. Стать депутатом одиозный парламентарий может благодаря супруге экс-генпрокурора Юрия Луценко Ирине, которая вовремя отказалась от исполнения обязанностей парламентария, сославшись на проблемы со здоровьем.

По словам Бужанского, в Раде образовалась ситуативная коалиция между "Слугой народа" и партией Порошенко "Европейская солидарность". "ЕС" нужно завести в Раду Вятровича вместо Ирины Луценко", – написал парламентарий в своем телеграм-канале. Депутат недоумевает: с какой стати его однопартийцам потребовалось помогать людям Порошенко?

Петр Порошенко; Украина; 2019. Фото: www.globallookpress.com

Кадры Порошенко постепенно проникают и в правительство. Так, широко известная в узких кругах сторонница гей-парадов Светлана Залищук стала советником премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики. По всей видимости, некоторые члены команды Зеленского тайком от президента преследуют собственные интересы.

Неладное заметил и юрист Андрей Портнов. Команда Зеленского помогает Порошенко выводить деньги за пределы страны, уверен адвокат.

Автор: 12 ноября 2019, 19:51

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Не будьте столь наивными. Все это по указанию и с одобрения Зеленского
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