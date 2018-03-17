Ледяная уверенность: Россия жестко ответила на хамство Британии

Министерство иностранных дел России вызвало к себе посла Великобритании в Москве Лори Бристоу, чтобы передать ему ноту с ответными шагами российской стороны на британское хамство, провокационные заявления и высылку дипломатов. Эксперты оценили выверенную и жесткую реакцию МИДа.

Согласно заявлению. опубликованному на официальной сайте Министерства иностранных дел России, 23 дипломатических работника посольства Великобритании в Москве объявляются персонами нон грата. На то, чтобы собрать вещи и покинуть страну, им дается одна неделя. Кроме того, отзывается согласие на открытие и работу Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Британский совет в России прекращает свою деятельность. Более того, российские дипломаты предупредили своих британских коллег, что оставляют за собой право на принятие других ответных мер.

Эксперты оценили комплекс мер, которые предприняла российская сторона, и сошлись во мнении, что МИД выступил с ледяной уверенностью в своей правоте и достаточно жесткой реакцией показал недопустимость поведения британских политиков. "Количество высылаемых дипломатов, как ответная мера, может быть меньше, чтобы подать сигнал о стремлении к скорейшей нормализации. Или, напротив, больше как сигнал к готовности эскалировать конфликт и дальше. В данном случае закоперщиком очередного витка противостояния вновь выступает британская сторона, причем действуя агрессивно и вызывающе. В таких условиях принятый пакет мер представляется полностью адекватным, носит сдерживающий и предупреждающий характер", – цитирует РИА Новости заместителя директора Института Европы РАН, руководителя Центра британских исследований Алексея Громыко.

МИД России объявил о высылке 23 британских дипломатов



Счастливой дороги. И поцелуйте Терезочку, если не противно :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 17 марта 2018 г.

С его оценкой согласен и первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "Меры более жесткие, но британцы их заслужили. И я не исключаю, что за этим может последовать что-то еще", – цитирует "Интерфакс" сенатора. "Российские ответные меры выглядят более жесткими. Я полагаю, что это некоторая избыточность, это ответ на то, что британцы взяли риторически высокую ноту в обвинениях в адрес России", – также объясняет комплекс ответных шагов профессор МГИМО Валерий Соловей.

Sky News пишет, что жители Солсбери требуют от Мэй предоставления улик, конкретно указывающих на Россию и им надоело, что среди них шатается куча людей в полной химзащите. pic.twitter.com/kvZT20aaGo — Голос Мордора (@spacelordrock) 17 марта 2018 г.

Эксперт предположил, что британцы, сразу стартовавшие с бездоказательных обвинений и откровенно хамских выпадов. могут продолжить эскалацию конфликта. Впрочем, пока говорить об ответе Лондона рано. "В таких случаях эмоции и оскорбленный национальный престиж могут брать верх над национальной аргументацией. В данный момент сказать вообще ничего определенного нельзя", – цитирует BFM.Ru Владимира Соловья.

Британцы говорят, что Скрипаль с дочерью тут же получили антидот из расположенной рядом лаборатории по синтезу отравляющих веществ.

Выходит, там сразу знали, чем отравлены Скрипали, иначе невозможно подобрать антидот. Вот так всё просто.

Очевидно, за отравлением стоит Тереза Мэй. — Филипп Масловский (@soulstray) 17 марта 2018 г.

"У меня впечатление, что англичане стали на путь войны дипломатической, по крайней мере, и политической довольно серьезно, ведут себя агрессивно. Причем временами выходят просто за рамки человеческих приличий", – отметил бывший первый замминистра иностранных дел России, чрезвычайный и полномочный посол Анатолий Адамишин. Он добавил, что за слова о том, что "России надо заткнуться" министру обороны Великобритании Гэвину Уильямсу стоит "набить морду". "Россия – это страна, ты можешь быть недоволен властью в России, но если ты к России так относишься, то тогда получай", – подчеркнул он.