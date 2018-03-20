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Сергей Викторович Лавров

министр иностранных дел России
Сергей Викторович Лавров
  • Дата рождения: 21 марта 1950
  • Место рождения: город Москва
  • Знак зодиака: Овен
  • Жена/Муж: Мария Лаврова
  • Дети: Екатерина Лаврова

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года в столице. После учебы в школе с углубленным изучением английского языка поступил в Московский государственный институт международных отношений на восточное отделение. По окончании вуза работал в посольстве Шри-Ланки, затем - в представительстве СССР при ООН.

В 1992-м Лавров стал директором департамента международных организаций и глобальных проблем МИД России, в этом же году был назначен заместителем министра иностранных дел. В 1994-2004 годах занимал пост постоянного представителя России при ООН. С 9 марта 2004 года – глава МИД России.

Лавров неоднократно входил в тройку самых эффективных министров российского правительства. Владеет английским, французским и сингальским языками. Любит поэзию и пишет стихи, автор гимна МГИМО. Играет в футбол, но при этом является заядлым курильщиком. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

"Северный поток-2" может удовлетворить потребности Европы – Лавров

"Северный поток-2" может удовлетворить потребности Европы – Лавров
Еврокомиссия затормозила запуск "Северного потока-2", приняв директивы "задним числом", уверен Сергей Лавров. Еще до начала специальной военной операции России на Украине некоторые западные политики торпедировали усилия нашей страны по обеспечению европейских партнеров надежным каналом поставки голубого топлива.

"Западу нельзя доверять": Лавров указал на несостоятельность ЕС в урегулировании конфликтов

"Западу нельзя доверять": Лавров указал на несостоятельность ЕС в урегулировании конфликтов
Глава российского внешнеполитического ведомства объяснил, почему западные страны бесполезны для достижении дипломатического результата. Несмотря на продолжающуюся спецоперацию на Украине, Россия хочет дать шанс дипломатии.

Лавров призвал Зеленского не волноваться из-за переговоров России и Запада

Лавров призвал Зеленского не волноваться из-за переговоров России и Запада
Министр иностранных дел России выразил сожаление, что западные партнеры серьезно не влияют на Киев. Президент Украины Владимир Зеленский не исключает договоренности Запада с Россией за спиной Киева.

Лавров доложил Путину о реакции Москвы на ответ Запада на предложения по гарантиям безопасности

Лавров доложил Путину о реакции Москвы на ответ Запада на предложения по гарантиям безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о действиях Москвы после ответа США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. В понедельник, 14 февраля, президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Лавров о вхождении Украины в НАТО: Подорвет отношения России и Запада

Лавров о вхождении Украины в НАТО: Подорвет отношения России и Запада
Глава МИД России Сергей Лавров высказался о последствиях вероятного вступления Незалежной в Североатлантический альянс. Дипломат заявил, что НАТО только оправдывается словами о том, что членство Украины имеет цель "укрепить безопасность" Альянса.

Лавров пристыдил НАТО за ответ на требования по гарантиям безопасности

Лавров пристыдил НАТО за ответ на требования по гарантиям безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о планах США ввести санкции против Владимира Путина. На днях США и НАТО прислали письменный ответ на предложения Россия по гарантиям безопасности.

Лавров ответил на вопрос о присоединении Казахстана к Союзному государству

Лавров ответил на вопрос о присоединении Казахстана к Союзному государству
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на привычку западных политиков зазывать другие государства в НАТО. В 2021 году появились подвижки в построении Союзного государства.

Лавров предупредил о наращивании сил НАТО близ российских границ

Лавров предупредил о наращивании сил НАТО близ российских границ
Глава МИД Сергей Лавров высказал предположение о том, как будут разворачиваться события в ближайшее время. На пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, руководитель внешнеполитического ведомства РФ предупредил о том, что в следующие несколько месяцев НАТО может начать наращивать активность вокруг наших границ.

Лавров призвал зарубежных коллег перечитать тексты Минских соглашений

Лавров призвал зарубежных коллег перечитать тексты Минских соглашений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров разъяснил западным политикам суть Минских соглашений. В четверг, 2 декабря, в Стокгольме состоялось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, в ходе которого выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"О, господи...": Лавров оговорился в названии России

"О, господи...": Лавров оговорился в названии России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров счел неприличным вопрос представителя иностранного СМИ. В пятницу, 19 ноября, на пресс-конференции по итогам переговоров Сергея Лаврова и главы МИД Швеции, представителя ОБСЕ Анн Линде журналист из Стокгольма поинтересовался, будет ли Москва что-либо предпринимать для исправления "печальных" отношений с западными странами.

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