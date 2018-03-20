Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года в столице. После учебы в школе с углубленным изучением английского языка поступил в Московский государственный институт международных отношений на восточное отделение. По окончании вуза работал в посольстве Шри-Ланки, затем - в представительстве СССР при ООН.

В 1992-м Лавров стал директором департамента международных организаций и глобальных проблем МИД России, в этом же году был назначен заместителем министра иностранных дел. В 1994-2004 годах занимал пост постоянного представителя России при ООН. С 9 марта 2004 года – глава МИД России.

Лавров неоднократно входил в тройку самых эффективных министров российского правительства. Владеет английским, французским и сингальским языками. Любит поэзию и пишет стихи, автор гимна МГИМО. Играет в футбол, но при этом является заядлым курильщиком. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".